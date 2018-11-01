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01.11.2018
Номер: 117
Выпуск: 3618
Рубрика: политика
Автор: Юрий КУРАСКУА
ЧИТАЯ ДРУГИЕ СМИ
...Военно-морские силы Грузии в г.Поти от США получили два военных корабля береговой охраны с названиями «Очамчира» и «Диоскурия».
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...Госсекретарь США М.Помпео сказал, что Грузия все-таки будет принята в НАТО. Также он призвал Россию не мешать Грузии налаживать гуманитарную работу и делать шаги, направленные на улучшение отношений с Абхазией и Южной Осетией.
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...За изображение карты Грузии без Абхазии и Южной Осетии будет введена уголовная ответственность.
Как заявили в парламенте Грузии (комитет по обороне), это является противостоянием российской пропаганде.
Голос Америки
Публикацию подготовил Юрий КУРАСКУА
Номер: 117
Выпуск: 3618
Рубрика: политика
Автор: Юрий КУРАСКУА