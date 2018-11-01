ЧИТАЯ ДРУГИЕ СМИ

...Военно-морские силы Грузии в г.Поти от США получили два военных корабля береговой охраны с названиями «Очамчира» и «Диоскурия».

***

...Госсекретарь США М.Помпео сказал, что Грузия все-таки будет принята в НАТО. Также он призвал Россию не мешать Грузии налаживать гуманитарную работу и делать шаги, направленные на улучшение отношений с Абхазией и Южной Осетией.

***

...За изображение карты Грузии без Абхазии и Южной Осетии будет введена уголовная ответственность.

Как заявили в парламенте Грузии (комитет по обороне), это является противостоянием российской пропаганде.

Голос Америки

Публикацию подготовил Юрий КУРАСКУА

Номер: 117Выпуск: 3618Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА