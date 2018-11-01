«АМРА – 2014»: «ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ – В ВАШИХ РУКАХ»

В 1903 году в Абхазии было создано Общество борьбы с туберкулёзом. Возглавляла его Евгения Фердинандовна Симонова. Она часто устраивала благотворительные праздники «Белая ромашка», доходы от которых полностью шли на содержание и помощь больным туберкулёзом. Поэтому символом Дня борьбы с туберкулёзом (24 марта) с тех времён стала белая ромашка, как символ здорового дыхания. Благотворительные противотуберкулёзные мероприятия начали проводить ещё в конце XIX века. Идея Дня белого цветка родилась в Женеве, когда впервые на её улицы вышли молодые люди с щитами, усыпанными цветами белой ромашки. В 60 – 80 годах прошлого столетия туберкулёз стал исчезать. Однако в настоящее время наблюдается всплеск этого инфекционного заболевания. По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сегодня инфицирована им одна треть всего населения земного шара (более 2 млрд человек). Причём каждый десятый из них заболевает.

Для оказания медицинской и социальной помощи пациентам со сложной формой туберкулёза в 2014 году в Абхазии была создана общественная организация «АМРА – 2014». Она является преемницей международной организации «Врачи без границ». Логотипом ОО «АМРА – 2014» является Солнце, которое символизирует свет, тепло и надежду на будущее. Её исполнительным директором является Инга Гагулия, а ассистентом-координатором – Дарья Габрия.

С 16 июля 2018 года «АМРА – 2014» при финансовой поддержке Евросоюза и ПРООН активно реализует проект «Повышение уровня осведомлённости и снижение стигматизации общества в отношении туберкулёза посредством проведения информационно-разъяснительных мероприятий среди населения Абхазии». Её сотрудники на всей территории Абхазии активно проводят санитарно-просветительские мероприятия среди пациентов и членов их семей, старшеклассников общеобразовательных школ, военнослужащих, студентов.

– Мы помогаем повысить уровень знаний о туберкулёзе, который является одним из 10 ведущих причин смерти в мире, для того, чтобы люди стали более бережно относиться к своему здоровью и здоровью близких, – говорит Инга Гагулия. – Наши сотрудники разъясняют населению, что туберкулёз – это не социальная болезнь, как считалось раньше, им может заболеть каждый, независимо от социального статуса. Кроме того, необходимо знать, что эта болезнь, в отличие от других инфекций, часто имеет скрытое течение, что повышает вероятность его распространения воздушно-капельным путём.

В Абхазии лечат больных туберкулёзом в Гулрыпшском противотуберкулёзном диспансере бесплатно. Все препараты для лечебной терапии и купирования побочных эффектов поставляются Министерством здравоохранения РА и частично ОО «АМРА-2014». В каждом районе страны работают противотуберкулёзные амбулаторные кабинеты, в которые можно обратиться для сдачи анализов и получения необходимой информации. Самолечение и лечение у народных целителей приводят к неблагоприятным исходам.

– Мы хотим избавить общество от туберкулёза и видеть его здоровым, – продолжает Дарья Габрия. – Туберкулёз – это не только личная проблема самого больного, но и общества в целом. Поэтому каждый из нас должен знать пять простых правил защитить себя: делать флюорографию каждый год, ежегодно брать пробу манту у детей, соблюдать правила личной гигиены, питаться сбалансировано, заниматься спортом и отказаться от вредных привычек – алкоголизма, курения и наркомании.

Туберкулёз нельзя победить в одиночку. Действия медработников и социально-общественных групп поддержки должны быть чётко согласованными и скоординированными. Именно этим и занимается ОО «АМРА–2014».

Номер: 117Выпуск: 3618Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.