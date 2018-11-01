НА УЧЕНИЯХ В ГОРАХ АБХАЗИИ

Мотострелки российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в рамках тактического учения при поддержке артиллерии уничтожили лагерь условных террористов на горном полигоне «Цабал».

По замыслу учения от расчетов беспилотных летательных аппаратов была получена информация о замаскированном лагере боевиков, находящемся на склонах Кодорского хребта.

В ходе выполнения учебно-боевой задачи мотострелковые и артиллерийские подразделения скрытно выдвинулись на позиции для подготовки к окружению и уничтожению лагеря условных террористов.

После массированного артиллерийского удара из самоходных орудий «Акация» и «кочующих» 120-мм минометов мотострелки на бронетранспортерах БТР-82АМ уничтожили уцелевшие силы условного противника. В ходе учебного боя специалисты приданных подразделений противовоздушной обороны базы с использованием зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Оса-АКМ» и переносных ЗРК «Игла» отработали воздушную защиту войск от бомбовых атак с беспилотных летательных аппаратов противника.

Всего в учении приняли участие более 600 военнослужащих, было задействовано около 100 единиц военной техники, в том числе современные бронеавтомобили «Рысь» и «Тигр».

Пресс-служба Южного военного округа

Номер: 117Выпуск: 3618Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Южного военного округа