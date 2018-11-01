СТИХИ ВОЕННЫХ ЛЕТ

Война – грозное, жестокое время. Казалось бы, до стихов и песен ли тут. Но именно они, стихи и песни, помогали пережить тяготы войны, облегчали душевную боль, вдохновляли на борьбу с врагом, приближали нашу победу. В них находили утешение и те, кто сражался на фронте, и те, кто трудился в тылу. Предлагаем вниманию читателей подборку стихов, посвященных Отечественной войне народа Абхазии.

Лев Любченко

ПОБЕДА

Победа радости,

Тяжесть утраты…

С победой, ребята!

С победой, солдаты!

И мужество ваше,

И Божия милость

Решили, на чьей стороне

Справедливость.

Вас мало, но Родину

Вы отстояли.

Их много… Они не ушли –

Убежали.

Да, тяжесть утраты ничто

Не развеет

И памятник нам сыновей

Не заменит.

Но вечная память, всесильная

Память

Для внуков и правнуков

Символом станет.

Валерий Авидзба

(М.Эшер)

Автор этих стихотворений Валерий Авидзба (1949-1993) геройски погиб во время Отечественной войны народа Абхазии в Мартовском наступлении, был командиром батальона. Посмертно награжден орденом Леона. Впервые его стихи были опубликованы во время войны под псевдонимом М. Эшер.

ОТЕЦ СОЛДАТА

Скупая, горькая слеза

Скатилась по щеке мужчины:

«Зачем вам видеть свет, глаза,

Когда убиты оба сына?

Зачем мне слышать звук речей,

Когда детей своих не слышу?

И сколько дней, постылых дней

Мне жить еще под этой крышей!»

Хотел он руки наложить.

«Нет сил,

Я, видно, проклят Богом!»

Вдруг видит: рядом сын стоит,

Глядит с укором, молвит строго:

«Отец солдата, ты пойми,

Война… и смерть не выбирает,

За нашу правду бились мы,

Но правый тоже погибает».

Другой сын выступил из тьмы:

«Отец! Мы рядом на мгновенья!

Прости! Нас нет – убиты мы,

Но в смерти нашей нет забвенья.

Мы будем жить назло врагам,

В сердцах и памяти народа,

И высшая награда нам –

Абхазии родной свобода!»

Уходят оба. Чуть видны.

Ушли. С собою не позвали!

Что ловят руки – свет луны?

Кого зовут глаза из дали?

Живи, отец! Крепись, родной!

Честь сыновьям – верны адату!

Судьба твоя, отец солдата,

Не может легкой быть судьбой.

(Газета «Республика Абхазия», 6-29 октября 1992 года).

РОДИНА

Моя израненная мать,

Абхазия родная!

Как ты сумела устоять,

Вся кровью истекая?!

Каким немеркнущим огнем

Горит душа народа!

Какая сила бьется в нем –

Близка твоя свобода.

Безудержно стремится боль

В глазах твоих застывших:

Не стать слезам живой водой,

Не воскресить погибших».

Но будь сильна, родная мать!

Крепи наш дух надеждой.

Мы жить хотим – не умирать,

Но жить не так, как прежде.

Абхаз не может быть рабом,

Не должен – и не будет!

И лишь победа над врагом

Вернет покой в наш мирный дом

Вернет нам счастье, люди!

(Газета «Республика Абхазия», №36 (288), 5 августа 1993 года)

Олег Шамба

АПСНЫ

Воинам-освободителям Абхазии

С ладонь руки моя страна Апсны,

Но мне, абхазу, больше и не надо.

На свете нет прекраснее страны,

Ты для меня надежда и награда.

Родной язык – как ласковая мать.

А родина – что нежная невеста.

Хотели все враги у нас отнять

И объявили: нет абхазам места!

Нам предки землю эту защищали,

Ее мы никому не отдадим.

Сыны Кавказа вместе с нами стали –

Поверь, Апсны, тебя мы отстоим!

Какая ты огромная, Апсны,

Когда идешь в атаку на высоты,

Не пожалели жизнь твои сыны,

Страна Души, чтоб ты была свободной.

Рука, я понял, как ты велика,

Когда Сухум ребята наши брали,

И гибли из-за каждого клочка,

Но шли вперед, назад не отступали.

Весь мир трубит: Абхазия, абхазы…

Огнем пылают села, города,

Бегут домой пришельцы, – ясно сразу:

Разбита их крикливая орда.

С ладонь руки страна моя Апсны,

Но мне, абхазу, больше и не надо.

На свете нет прекраснее страны,

Ты для меня надежда и награда.

РАЗГОВОР С ГУМИСТОЙ

Жизнь моя – река Гумиста,

Ты быстра, холодна, чиста.

Берег близок твой, как рука,

Там – Сухум, наша честь, судьба.

Помоги, Гумиста, помоги

Нам скорее домой дойти.

Ты пойми, Гумиста-река,

Дом свой вижу издалека.

А на том берегу наш враг,

Тот, кто клялся вчера, что брат,

А теперь стреляет в упор,

Не мешай, река, дать отпор!

Леденящая Гумиста,

Сохрани, сбереги, река,

В своих водах нас не теряй,

День Победы увидеть дай!

Ты понять должна, Гумиста,

У абхазов одна мечта:

За Ингур, за кордон врага,

Всех домой погнать навсегда.

Жизнь моя, река Гумиста,

Ты быстра, холодна, чиста.

Берег близок твой, как рука,

Перейдем, перейдем тебя…

Прожурчала тихо река,

И ответила Гумиста:

«Мои воды текут века,

По земле, что Богом дана.

Здесь абхазскую речь всегда

Мои слышали берега,

Много было врагов – не счесть,

Побеждали правда и честь».

И теперь, как во все века,

Победят Апсны сыновья,

Силы даст родная земля,

И река, река Гумиста.

Лейла Пачулия

***

Облетела листва, облетела –

Отцвела, отмерла, отзвенела.

Только странствует ветер надежды.

Посох сбит, истрепались одежды.

Ты по листьям ушел в неизвестность –

На войну. Ждет и верит невеста.

Может, ждать и надеяться поздно?

Как по листьям, ты ходишь по звездам…

Облетела листва, облетела.

Истомилось и осени тело.

Истомилась душа, истомилась.

Может, радость мне только приснилась?

Может, ждать и надеяться поздно.

Как по листьям, ты ходишь по звездам.

Долго странствует ветер надежды.

Посох сбит, истрепались одежды.

1993

***

Дожить бы до весны.

Дожить бы до весны.

Дожить бы.

Набрать бы номера.

Услышать голоса,

Дружить бы.

Но позади – овраг.

И впереди – овраг.

И всюду стоны.

Истерзана земля.

Но сердце сберегла

Страна непокоренных.

Пусть были здесь рвачи,

Пусть были палачи.

И выжиги здесь были.

Свободною, земля,

Ты выйдешь из ночи,

Чтоб снова мы любили.

Свободною, земля,

Ты выйдешь из войны,

Пожары затушить бы.

Дожить бы до весны.

Дожить бы до весны.

Дожить бы.

1992

***

Август.14-е.

Враг на беду.

День этот смертью пометил

Камни падали с неба и на лету

Превращались в пепел.

1992

***

Крапива – трава печали, трава смятенья.

Дом – сирота, и ты у дома.

Горит лампада, скорбит икона.

И тянется, тянется белая нитка.

Чей путь последний?

Цветы вздыхают, в слезах им мокнуть.

И только ветер скрипит калиткой и бьется в окна.

1993

Сухум

Не в первый раз нахлынет ветер,

Как изумрудная волна.

Переберет он струны веток,

Листву – нежнее льна.

Он пробежит шутя окрайны,

Заглянет просто в окна к нам,

И разнесет по свету тайны

Сухумских пальм.

Расскажет всем веселый ветер,

Как выжил город наш в огне.

Друзей он хлебом-солью встретит,

Цветет в тревожной тишине

Непредсказуемо-прекрасный,

Как море, сбывшийся мираж.

Меняет вновь одежды-краски

Родной окраины пейзаж.

На этот раз заметит ветер,

Что жизнь тревожна, но вольна.

Несется в золотой карете

Из солнца юная весна.

И в этот раз рыдают чайки

Над опьяненною волной.

Но только плач – не горький, сладкий.

В Апсны пришел покой.

***

Не отдаляйся, не спеши,

Не ускользай мерцанье тайны.

Оставь хоть что-то для души,

Среди немыслимых метаний.

Забудь про горе, про гроши,

Про то, что может быть измена.

Оставь, хоть что-то для души.

Любовь к тебе не знает тлена.

Остался в прошлом берег твой,

Мятежным пламенем объятый.

Повержен враг, разбит конвой,

Но есть еще грозы раскаты.

Среди предательства и лжи

Мучительность и сладость плена.

Одна Отчизна – для души.

Одна она – не знает тлена.

1995

Энвер Ажиба

***

Есть у нас и родина, и песня,

Значит, мы хозяева земли –

Той, которой в мире нет чудесней,

За какую биться мы пошли.

И друзьям на Северном Кавказе

Наша песня гордая слышна.

Нет на свете множества Абхазий –

Есть на всех Абхазия одна.

Так давайте все, давайте вместе

Эту песню хором запоем.

Верно, будет и другая песня,

Если до победы доживем.

Представляю, как она взовьется

В праздник самый яркий и большой.

Хорошо и весело поется

Человеку с чистою душой.

Перевод Л. Любченко

***

Мужчины, умирая, пели,

Героев с песней смерть встречала.

И если раны их болели,

То песня боль одолевала.

Была прощаньем песня эта,

Омытая скупой слезою,

А после возвращалась светом

Их новой жизни, став звездою.

Перевод Г. Лескиса

Номер: 117Выпуск: 3618Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.