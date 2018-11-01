24 ЧАСА ЛЕ-МАНА

Любители острых ощущений называют автомобильную гонку в окрестностях французского городка Ле-Мана адской. Задача ее участников – продержаться за рулем 24 часа без поломок и аварий, показав при этом максимальную скорость, запредельную выносливость, поразительное хладнокровие и мгновенную реакцию.

Отчаянные парни впервые сели за руль и промчались по этой труднейшей трассе (ее называют «Сарта») в 1923 году. Согласно традиции, соревнование проводится в июне, когда лето и туристический сезон в Европе в самом разгаре. Зрелище собирает десятки тысяч зрителей, которые бурно болеют за своих кумиров. Условия для пилотов крайне тяжелые. Они стартуют в 15:00, гоняются всю ночь и только в 15:00 следующего дня финишируют. Им приходится бороться не только с коварной трассой, опытными соперниками, не самыми комфортными погодными условиями, но и с усталостью.

За 24 часа современные мощные автомобили обычно преодолевают 5 тысяч километров. Действующий рекорд гонки – 5410 километров – держится с 2010 года.

В соревновании участвуют машины, объединенные в классы по сходным характеристикам. Они соревнуются как в личном, так и в командном зачете. В каждой команде должно быть не менее трех пилотов. Обычно один пилот проводит за рулем сумасшедшие четыре часа, затем заезжает на пит-стоп, где его в доли секунды сменяет другой пилот. А вылезший из кабины взмокший, еле держащийся на ногах экстремал имеет возможность перевести дух, подкрепиться, утолить жажду и размять затекшие ноги, чтобы вскоре снова запрыгнуть в кабину и вдавить в пол педаль газа.

В течение многих десятилетий в Ле-Мане действовало правило, по которому экипаж был обязан участвовать в гонке не менее часа, прежде чем ему позволялось дозаправить автомобиль маслом или охлаждающей жидкостью, но не топливом. Автомобили, которые не могли продержаться первый час без дозаправки жидкостей, дисквалифицировались.

Действует и другое уникальное правило Ле-Мана: пилот должен непременно выключать двигатель перед дозаправкой в боксах. Это требование основывается на соображениях пожаробезопасности, а также способствует повышению надежности автомобиля – таким образом проверяется способность повторно многократно запускать двигатель во время гонки.

Кроме того, механикам запрещено менять шины, пока идет заправка. Это привело к тому, что командам пришлось искать инновационные пути сокращения времени остановок. Гонка в Ле-Мане имеет собственные традиции. Одна из самых давних – размахивание французским триколором в качестве сигнала к началу гонки. Обычно это сопровождается пролетом истребителей, за которыми тянутся полосы красного, белого и синего дыма – цветов французского флага.

Номер: 117Выпуск: 3618Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы