100 ЛЕТ НАЗАД...

Родился Нельсон Мандела.

Будущий борец против апартеида и первый чернокожий президент ЮАР был сыном одного из вождей народности тембу. До того как стать нобелевским лауреатом и главой государства, Мандела 27 лет провел в тюрьмах за противодействие расистской политике властей.

Расстреляли семью Романовых в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в подвале жилого дома. Большевики убили отрекшегося от престола императора Николая II, его супругу Александру Федоровну, их сына Алексея и четырех дочерей, горничную, повара, лейб-медика и камердинера. На этом месте в 2003 году в память о погибших построили Храм на Крови.

Первая мировая завершилась, как считается, в 11 часов 11-го числа 11-го месяца 1918 года, когда вступило в силу Компьенское перемирие, заключенное воюющими государствами.

С тех пор 11 ноября страны Британского Содружества отмечают как День памяти павших. Итоги войны подвел Версальский договор от 28 июня 1919 года.

Построили первый функциональный военный «беспилотник». Биплан-снаряд Чарлза Кеттеринга стал первым успешно прошедшим испытания предшественником беспилотной авиации и крылатых ракет. KeUering Вид («жук Кеттеринга») в полете отбрасывал крылья, и начиненный взрывчаткой корпус падал на цель.

Номер: 117Выпуск: 3618Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы