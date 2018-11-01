ВОСПАЛЕНИЕ ЛЕГКИХ: КАК НЕ ПРОЗЕВАТЬ?

МОГУТ БЫТЬ ОСЛОЖНЕНИЯ

Если затянуть с лечением, может возникнуть:

• Абсцесс или фиброз легкого. Ткани начнут отмирать или на стенках появится рубец. Из-за этого легкие не будут работать в полную силу.

• Приступ, похожий на астматический. Дыхательные пути сузятся. Из-за этого в легкие не будет поступать воздух. Наступит удушье.

• Менингит. «Зараза» из легких доберется до головного мозга и вызовет его воспаление.

Важно! От осложнений, которые вызывает пневмония, можно умереть. Поэтому если поднялась температура, беспокоят боли в груди, появились слабость, одышка и кашель с мокротой – скорее всего, вы подцепили пневмонию. Вызывайте врача.

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Воспаление легких (пневмония) очень коварная болезнь. Она часто маскируется под обычную простуду. Либо может возникнуть как осложнение после гриппа. Обратитесь к врачу – терапевту или пульмонологу и сделайте рентген легких, если у вас есть эти симптомы:

Кашель с хрипом и мокротой. Возникает даже при попытке сделать глубокий вдох. А во время приступа появляется режущая боль в груди.

Температура выше 37°С. Она держится дольше недели. Либо резко подскочила, но симптомы простуды почти исчезли.

Сильное сердцебиение. Хотя раньше такого вы не замечали.

Одышка при ходьбе. При этом температура может быть в норме.

Недомогание. Бледный цвет лица, головная боль, слабость.

Как уберечься?

Подхватили простуду или грипп? Чтобы болезнь не обернулась пневмонией:

Начинайте лечение сразу. Полоскайте горло, избавляйтесь от насморка и кашля. Иначе есть риск, что инфекция проникнет в легкие и вызовет воспаление.

Помогайте выходить мокроте при кашле. Принимайте отхаркивающие или муколитические средства. Например, «Амброксол» (от 12 руб.), «Бромгексин» (от 80 руб.). Зараза будет выходить из легких.

Важно! Не покупайте противокашлевые препараты. Они не дают мокроте выходить. Это грозит воспалением.

Пейте в день 2-2,5 л воды без газа, морса или чая с лимоном. Жидкость вымывает бактерии из организма.

Номер: 117Выпуск: 3618Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы