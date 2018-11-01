СМЕХ – ЭТО ЗАРАЗНО

В 1962 году в африканской стране Танзании случилась странная эпидемия безостановочного смеха. Все началось с того, что в деревеньке Кашаша три девочки засмеялись в школе на уроке. Их смех подхватил весь класс, причем дети не могли остановиться. Вскоре стали смеяться все ученики в школе. Детей охватила буквально эпидемия смеха – они смеялись безостановочно. Школу даже пришлось закрыть. Однако позже выяснилось, что в соседних деревнях наблюдается такой же феномен – смеющиеся без остановки ученики. Надо сказать, что эта странная эпидемия гуляла по Танзании полтора года, а затем также внезапно прекратилась. Причины ее не известны до сих пор.

Номер: 117Выпуск: 3618Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы