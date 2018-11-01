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01.11.2018
Номер: 117
Выпуск: 3618
Рубрика: общество
Автор: Из российской прессы
КИПЯЩАЯ КРОВЬ
Одна из мировых религиозных святынь – кровь святого Януария. Эта католическая реликвия хранится в кафедральном соборе Неаполя. Два раза в год с ней происходит настоящее чудо: высохшая кровь становится жидкой и начинает бурлить. Существует древняя легенда о том, что если вдруг кровь не проснется, то городу будет угрожать серьезная опасность. Эта легенда подтверждается историей. В 1527 году, когда кровь в сосуде осталась сухой, Неаполь охватила эпидемия чумы. А в 1980 году, когда кровь вновь «не ожила», в городе случилось землетрясение.
Номер: 117
Выпуск: 3618
Рубрика: общество
Автор: Из российской прессы