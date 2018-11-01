Грамотный подход

ОБРАЗОВАНИЕ

Что такое грамотность? Умение читать и писать? Правильно! Но не только. С помощью Русского географического общества можно развить географическую грамотность: эрудицию и общую осведомленность в физической и экономической географии, геологии, истории родной страны и всего мира.

В 1906 году вице-президент Русского императорского географического общества Петр Петрович Семенов получил необычную награду – добавление к своей фамилии составной части «Тян-Шанский». Географ потратил много лет на изучение этого горного массива и заложил основу геолого-географических знаний о Тянь-Шане.

Больше ста лет РГО живет по принципам, сформулированным этим ученым-энциклопедистом: «Привлечь к изучению родной земли и людей, ее обитающих, все лучшие силы русской земли».

Ежегодно проводится географический диктант. В 2017-м его написали более 260 тысяч человек. Знания проверяли не только в России, но и во многих зарубежных странах: акция охватила 25 государств. Лидером среди таких участников стал Китай – акция прошла в 10 городах страны. В России работало 2224 площадки, где можно было написать диктант.

В этом году диктант пройдет 11 ноября. Задания изменились: они стали менее сложными, но рассчитанными на сообразительность и умение мыслить логически.

Номер: 117Выпуск: 3618Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы