ЕСЛИ ПОДЦЕПИЛИ ВИРУС…

КАК МОЖНО РАНЬШЕ НАЧНИТЕ ЛЕЧЕНИЕ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Вирусов много. И они вызывают разные инфекции. Например, грипп, парагрипп, аденовирусную или острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ). Симптомы схожи: температура (37,5-39°. кашель, насморк или, наоборот, нос не дышит. Могут увеличиваться лимфоузлы. Плюс воспаляются глаза – развивается конъюнктивит.

ПРИМИТЕ МЕРЫ

Похоже на ваше состояние? Вызывайте врача и берите больничный. Иначе заразите всех вокруг. Ведь вирусы проникают в организм через рот, нос и глаза. Да еще и себе навредите. Вирус, перенесенный на ногах, может вызвать ангину или воспаление легких. Плюс даст осложнения на сердце и суставы. Чтобы быстрее выздороветь:

1. Соблюдайте постельный режим. У организма будут силы на борьбу с болезнью.

2. Пейте больше теплого чая, отвара шиповника. Жидкость выводит токсины, которые вырабатывают вирусы. В день 3-4 л.

3. Ешьте легкую пищу. Не нагружайте организм тяжелой пищей. Готовьте омлет, тушеные овощи.

4. «Подкрепитесь» витамином С. Он нарушает процессы в клетках вирусов. И они перестают размножаться. Норма – 1000-2000 мг в день. Удобнее – шипучие таблетки (от 180 руб.).

Важно! Многие начинают пить противовирусные препараты на 5-6-й день болезни. Не делайте так. Это бесполезно. Средства не смогут справиться с запущенным недугом. А ведь лекарства дорогие (от 250 руб.) – лишь выбросите деньги на ветер. Чтобы был толк от лечения, начинайте прием, как только заметили первые симптомы. Но не позднее второго дня болезни! Либо если дома или на работе чихают и кашляют. Так больше шансов, что вирус обойдет вас стороной. Кстати! Включаете кондиционер? Учтите – можете подхватить лихорадку Понтиак. Она начинается как грипп. Плюс может быть понос. Недуг вызывают легионеллы – бактерии, скапливающиеся в кондиционере.

Как уберечься? Чистите фильтр раз в месяц. И старайтесь поменьше включать кондиционер. Лучше откройте окно на 5-7 мин. Бактерии и вирусы боятся свежего воздуха.

Вирусов много. И они вызывают разные инфекции. Например, грипп, парагрипп, аденовирусную или острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ). Симптомы схожи: температура (37,5-39°. кашель, насморк или, наоборот, нос не дышит. Могут увеличиваться лимфоузлы. Плюс воспаляются глаза – развивается конъюнктивит.

ПРИМИТЕ МЕРЫ

Похоже на ваше состояние? Вызывайте врача и берите больничный. Иначе заразите всех вокруг. Ведь вирусы проникают в организм через рот, нос и глаза. Да еще и себе навредите. Вирус, перенесенный на ногах, может вызвать ангину или воспаление легких. Плюс даст осложнения на сердце и суставы. Чтобы быстрее выздороветь:

1. Соблюдайте постельный режим. У организма будут силы на борьбу с болезнью.

2. Пейте больше теплого чая, отвара шиповника. Жидкость выводит токсины, которые вырабатывают вирусы. В день 3-4 л.

3. Ешьте легкую пищу. Не нагружайте организм тяжелой пищей. Готовьте омлет, тушеные овощи.

4. «Подкрепитесь» витамином С. Он нарушает процессы в клетках вирусов. И они перестают размножаться. Норма – 1000-2000 мг в день. Удобнее – шипучие таблетки (от 180 руб.).

Важно! Многие начинают пить противовирусные препараты на 5-6-й день болезни. Не делайте так. Это бесполезно. Средства не смогут справиться с запущенным недугом. А ведь лекарства дорогие (от 250 руб.) – лишь выбросите деньги на ветер. Чтобы был толк от лечения, начинайте прием, как только заметили первые симптомы. Но не позднее второго дня болезни! Либо если дома или на работе чихают и кашляют. Так больше шансов, что вирус обойдет вас стороной. Кстати! Включаете кондиционер? Учтите – можете подхватить лихорадку Понтиак. Она начинается как грипп. Плюс может быть понос. Недуг вызывают легионеллы – бактерии, скапливающиеся в кондиционере.

Как уберечься? Чистите фильтр раз в месяц. И старайтесь поменьше включать кондиционер. Лучше откройте окно на 5-7 мин. Бактерии и вирусы боятся свежего воздуха.

Номер: 117Выпуск: 3618Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы