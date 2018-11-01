КОЛОНКА РЕДАКТОРА

МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ

Недавно в Москве произошел случай, на первый взгляд, совсем пустячный. Молодой человек из Чеченской республики, ехавший в московском общественном транспорте, выпив безалкогольный напиток, бросил пустую тару в такого же молодого человека, сидевшего напротив. На его возмущение, чеченский парень стал требовать от потерпевшего, чтобы он произнес слова: «Ахмад – сила». Кто-то из пассажиров заснял все происходящее на мобильник и выложил в интернет.

Неприглядный ролик увидел глава Чечни Рамзан Кадыров. Он написал в социальных сетях: «Кто бы ты ни был, сегодня же прилетай в Грозный и зайди ко мне. Иначе мы тебя разыщем». Что было дальше, показали российские, региональные телеканалы, интернет. Об этом подробно рассказал телеканал «Грозный-24».

…Молодой человек 20-ти лет, родился в Грозном. Решил уехать на заработки в Москву и устроиться строителем. Пока искал работу, с ним случился этот инцидент.

Приехал домой по зову первого лица государства, его не арестовали и даже не завели на него дело.

Рамзан Кадыров при помощи соответствующих государственных структур провел профилактическую работу с ним, после чего виновный молодой человек на всю Чечню и Россию извинился за свои действия (эти кадры показывали телеканалы) и сказал, что сожалеет о содеянном.

Для нас, наверное, будет удивительно, что его родовой аул, близкая родня также осудили его поведение в Москве. Родной отец сказал: «Мой сын опозорил Аллаха, нашу республику, имя первого президента Чечни. А значит, должен понести наказание».

Надо отметить, что все действия и мнение односельчан, родных высказывались без какого-либо давления со стороны. В итоге власти вынесли решение – на три месяца закрепить провинившегося молодого человека за Грозненским коммунальным хозяйством. Дали в руки лопату, метлу и показали на каких участках города он должен работать.

Уже потом, я через своих знакомых в Чечне интересовался, «поднялся» ли их род, однофамильцы, чтобы пойти штурмом на администрации, МВД, Парламент, коммунальное хозяйство, чтобы отменить такое наказание. Были ли ходатайства отпустить «невиновного» и т.д.?

Оказалось, никаких противозаконных действий никто из родных, друзей и не собирался делать. Уже давно в Чеченской республике подавляющая часть населения осознала, что от каждого из них, их действий, поведения зависит благосостояние республики, ее авторитет и новая, спокойная жизнь.

Этот пример показывает, как положительно их общество стало относиться к наказаниям по любому неправомерному действию каждого гражданина. Пусть даже этот случай был совсем незначительный и даже обыденный. Когда народ начинает соблюдать и жить по традициям (не за торжественными столами, на собраниях), ему всегда удается наладить хорошую, правильную жизнь, и даже сделать шаги вперед в своем развитии.

До Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг., находясь под давлением и «принятием решений из Тбилиси», мы тем не менее соблюдали и чтили свои вековые, народные правила поведения, чем служили примером на всем Кавказе, и в бывших республиках большой страны СССР. Без преувеличения можно сказать, что к нам ехали увидеть красивую Абхазию с ее гостеприимством и аборигенным народом, до мелочей дорожившим своим традиционным наследием предков.

В Чечне тоже была война, и не одна, и такое же необустройство. Нам тоже надо хранить и чтить годы национально-освободительного движения, и горестные, трудные военные дни. Но, наверное, хватит все наши трудности и неудачи списывать на эту войну. Послевоенный период в 25 лет подсказывает, что нам пора вернуться к истинным нашим истокам, которые помогут сделать жизнь в Абхазии намного лучше.

Пока мы не поймем, что не надо решать все вопросы и проблемы «уличной демократией», родственными и дружескими связями, вряд ли что изменится в социально-экономическом развитии республики, чтобы работать другими привлекательными методами.

Однозначно, нам надо прекращать подключать государственных мужей для их способствования «освободить» тех или иных наших граждан, которые нарушили Закон. Госчиновникам не стоит идти на поводу у своих близких людей, которые, тем самым, по таким вопросам толкают государственные структуры на обход Законов. Республика наша действительно маленькая и каждый ее житель прекрасно понимает и видит, что происходит, и по какой причине «рука руку моет». Тем более, все такие случаи обрастают слухами, как снежный ком. Сознание граждан начинает формироваться или путаться, исходя из реального времени. Поэтому растет непонимание, недоверие, игнорирование, недовольствие, необязательность в обществе в целом. На таком неуравновешенном поле социума можно провести любые манипуляции с людьми.

Успехи пойдут быстрее, если мы сможем изменить в первую очередь себя. Будем считать, что даже брошенная банка (пусть и не в человека) на тротуар будет вредить Абхазии. И принимать меры, чтобы такое не повторялось. Кто-то скажет: «Научимся». Можно согласиться. Главное, чтобы учеба не затянулась еще на четверть века.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 117Выпуск: 3618Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА