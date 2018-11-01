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01.11.2018
Вышел в свет справочник, рассказывающий о Гулрыпшском районе. В нем есть карта с обозначением населенных пунктов этого района, информация о сельскохозяйственной деятельности, интересно изложена история этого района Абхазии с древних веков по настоящее время. <p>
Читая этот справочник, узнаешь о районе и его людях еще больше, о том вкладе, который они вносят на благо Республики Абхазия. <p>
Материалы для справочника подготовлены комиссией Собрания и Администрацией Гулрыпшского района. <p>
Это интересное издание выпущено к 25-летию Победы народа Абхазии в Отечественной войне 1992-1993 гг. и 20-летию создания органов местного самоуправления. <p>
Справочник о Гулрыпшском районе вызовет интерес у любой категории читателей. <p>
Юрий КУРАСКУА<p>
Номер: 117
Выпуск: 3618
Рубрика: общество
Автор: Юрий КУРАСКУА
О СВОЕМ РАЙОНЕ<p>Новинки<p>
Вышел в свет справочник, рассказывающий о Гулрыпшском районе. В нем есть карта с обозначением населенных пунктов этого района, информация о сельскохозяйственной деятельности, интересно изложена история этого района Абхазии с древних веков по настоящее время. <p>
Читая этот справочник, узнаешь о районе и его людях еще больше, о том вкладе, который они вносят на благо Республики Абхазия. <p>
Материалы для справочника подготовлены комиссией Собрания и Администрацией Гулрыпшского района. <p>
Это интересное издание выпущено к 25-летию Победы народа Абхазии в Отечественной войне 1992-1993 гг. и 20-летию создания органов местного самоуправления. <p>
Справочник о Гулрыпшском районе вызовет интерес у любой категории читателей. <p>
Юрий КУРАСКУА<p>
Номер: 117
Выпуск: 3618
Рубрика: общество
Автор: Юрий КУРАСКУА