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Вышел в свет справочник, рассказывающий о Гулрыпшском районе. В нем есть карта с обозначением населенных пунктов этого района, информация о сельскохозяйственной деятельности, интересно изложена история этого района Абхазии с древних веков по настоящее время.

Читая этот справочник, узнаешь о районе и его людях еще больше, о том вкладе, который они вносят на благо Республики Абхазия.

Материалы для справочника подготовлены комиссией Собрания и Администрацией Гулрыпшского района.

Это интересное издание выпущено к 25-летию Победы народа Абхазии в Отечественной войне 1992-1993 гг. и 20-летию создания органов местного самоуправления.

Справочник о Гулрыпшском районе вызовет интерес у любой категории читателей.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 117Выпуск: 3618Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА