КАЖДАЯ СУДЬБА ЗАЩИТНИКОВ АБХАЗИИ – ЭТО НАША СУДЬБА

Внимание к человеку

Казаки Черноморского казачьего войска Абхазии посетили ветерана Отечественной войны народа Абхазии, кавалера ордена Леона Лейлу Ивановну Харазия, проживающую в Гудаутском районе в селе Хыпста. Эта хрупкая женщина ушла на фронт в первые дни войны в возрасте 46 лет. Ее сын, Валерий Харазия, только женившийся в Москве, услышав, что в Абхазии началась война, оставил свою молодую жену дома и прилетел, чтобы встать в ряды защитников Абхазии. В Гагре Валерий попал в плен к грузинам, но сбежал. Он знал, что мать тоже на фронте, но они никак не могли встретиться. До Лейлы тоже дошли слухи, что ее сын вернулся на родину и воюет где-то совсем рядом. В январе 1993 года при неудачной попытке штурма Сухума Валерий Харазия попадает в плен еще раз. Пытки – отрублены пальцы, вырваны плоскогубцами зубы... Он дожил до обмена пленными, но, когда меняли раненых, грузины его убили. 17 ранений штык-ножом в живот Валерий Харазия уже не выдержал. Так, героическая женщина потеряла своего сына. Эта потеря придала ей в боях еще больше сил и мужества. Дома ее ждали две дочери.

Одна из них – Эльвира Харазия позже служила в Министерстве обороны Республики Абхазия, награждена медалью за взятие Кодора, но в результате болезни ушла из жизни в возрасте 44 лет. Так Лейла Ивановна потеряла еще и дочь. Сегодня здоровье 72-летней женщины оставляет желать лучшего, перенесенный недавно инсульт сделал свое дело. Сил не осталось, говорит Лейла, вон дрова купили на зиму, а колоть некому. Раньше сама бы наколола. Дочь, такая же хрупкая и тоненькая женщина, сколько смогла, поленья нарубила, а здоровенные пеньки ей не по силам.

Казаки привезли Лейле Ивановне Георгиевский крест за участие в боевых действиях во время Отечественной войны народа Абхазии. Ну и, конечно же, помогли разобраться с дровами. Валерий Челидзе, Николай Максимов, Надежда Горяинова под руководством Войскового атамана Мироненко В.Н. разбили здоровые пеньки, превратив их в удобные поленья и складировали в поленице. Как только с хозяйственной частью закончили, приступили к запланированному награждению.

Войсковой атаман ЧКВА Мироненко В.Н. вручил Лейле Ивановне Харазия Георгиевский крест за номером 053 от 30 сентября 2018 г. за боевые заслуги в Отечественной войне 1992-93 гг. Искренняя радость светилась в глазах ветерана, и было сказано много слов благодарности.

Пресс-служба ЧКВА

Номер: 117Выпуск: 3618Рубрика: обществоАвтор: Пресс-служба ЧКВА