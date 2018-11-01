ЦЕНЫ РАСТУТ, НАС ОБСЧИТЫВАЮТ, ПРОБЛЕМЫ ОСТАЮТСЯ

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Торговый беспредел

Не так давно в центре столицы по улице Воронова был открыт магазин «Акалат-маркет». На прилавках в национально-сельском стиле – абхазских корзинах – стояли ряды местной продукции: соки, варенья, джемы, аджика, асыдзбал, яйца, куры, выпечка… И цены не кусались. Ведь местная продукция всегда свежая и дешевле привозных товаров. Для покупателя – прямая выгода, а для общества и государства – стратегическая. Ведь речь идет и о продовольственной безопасности страны, которая имеет особое значение в условиях санкций и изоляции нашего молодого государства. Однако, как говорится в известной поговорке, «недолго музыка играла». Местной продукции стало меньше. Сегодня торговый «аншлаг» в магазинах «Кормилица» и «Волна».

Цены неумолимо растут, а доходы населения – не очень: теперь только на одно питание уходит ползарплаты. Да и обновлением гардероба в период кризиса себя особо не побалуешь, приходится ждать распродаж. Но наши кошельки пустеют явно в чью-то пользу. Производители и магазины наваривают огромную прибыль с накруток на товары, которые увеличивают их реальную стоимость в 2–3 раза. Газета «РА» не так давно пыталась разобраться, как торговцы наживаются на покупателях. Был опубликован материал в газете, однако положение дел в торговле не только не изменилось, но даже немного ухудшилось. На прилавках магазинов всё чаще стала появляться продукция с просроченным сроком годности. В соцсетях стали появляться фото таких продуктов с комментариями возмущённых покупателей. Не все люди несут «горе-покупки» назад в магазин, так как кассовые чеки, в основном, не сохраняют. А без них сдать товар невозможно. Не так давно в продаже были конфеты «Маска» в некоторых супермаркетах и в оптовом магазине возле рынка. Они были покрыты несвежей патиной, а начинка рассыпалась на горькую несъедобную смесь. Однако продавцы, не смущаясь, указывали на срок годности и недоумевали, что не устраивало покупателя. Так же появилась в продаже и сметана в небольших вёдрах с крупинками и кислым привкусом. А на крышке чёрные цифры указывают на её свежесть. В Фейсбуке было опубликовано фото рыбы с червями, купленной в одном из сухумских магазинов.

Для того, чтобы узнать, как реагирует на такой торговый беспередел Госкомитет РА по стандартам, потребительскому и техническому надзору, редакция обратилась к начальнику отдела потребнадзора Георгию Тарба. Он дал следующую информацию:

– Последние 1,5 года наш Комитет усилил контроль над торговыми объектами в плане выявления некачественной продукции. К сожалению, наша лаборатория не оснащена необходимым специальным оборудованием, позволяющим делать глубокий анализ продуктов. Поэтому, чтобы доказать, что дата срока годности на них перебита, нам приходится отправлять образцы продукции в сочинскую лабораторию. Летом часто случаются такие казусы, так как при 40-градусной жаре продукты могут портиться при их транспортировке. Мы проводим проверки, экспертизы, снимаем такую продукцию с продажи. Затем обращаемся с заявлением в Арбитражный суд, который выносит решение о размере штрафа. В настоящее время наши сотрудники проводят экспертизы на качество местного мёда и коньячных изделий, так как на прилавках появилось много продукции частных предпринимателей. С нового года эта продукция не будет допущена к продаже, без нормативной документации – сертификата качества, выданного нашим Комитетом.

Председатель Арбитражного суда РА Фатима Квициния подтвердила эту информацию:

– С 2016 года к нам обращается Госкомитет по стандартам, потребительскому и техническому надзору Абхазии с заявлениями об административном правонарушении юридическими лицами, предоставляет нам акты. Мы вызываем нарушителей, выносим постановления о штрафах, которые они оплачивают. Деньги перечисляются в бюджет страны. Если кто-либо не выплачивает штраф, то тогда мы обращаемся к судебным приставам.

…В воскресное утро на Сухумском рынке, как говорится, негде яблоку упасть. И покупателей много, да и продавцов не меньше. К капитальным местам торговли и магазинам примостились импровизированные прилавки из ящиков и досок. Внутри рынка остались лишь узкие дорожки, по которым надо ходить аккуратно, чтобы не задеть очередной поднос с фруктами и овощами. А на улице Гулиа у рынка продавцы расположили свои торговые прилавки прямо на тротуаре и проезжей части дороги, да ещё и под пляжными зонтами, укрываясь от палящего солнца. В вёдрах, ящиках на асфальте возле канализационных люков идёт бойкая торговля сыром, молоком, овощами, фруктами, зеленью. Спрашиваю у продавца: «Сколько стоит десяток домашних яиц?» Ответ: «170 рублей». Очередной вопрос: «Почему так дорого? Вроде, Пасха у нас весной». Ответ: «Поднимитесь на второй этаж рынка, там яйца по 200 рублей продают. Домашние». Без комментариев. Поднимаюсь на второй этаж. Иду к прилавкам с молочной продукцией. Действительно, цена на яйца 200 рублей за десяток. Продавец взвесила аппетитный кружок сыра, который потянул на 1200 рублей. Рядом мясной павильон, где килограмм говядины стоит 450 рублей.

Повышение цен на продукты продавцы объясняют ростом цен у поставщиков, ростом курса доллара и тем, «что дорожает все, и жить надо». При этом жалуются, что покупатели берут меньше и то, что дешевле. Покупатели же, наоборот, удивляются: откуда продавцы берут такие цены. Сегодня, чтобы купить необходимые продукты, приходится устраивать «марафон» по магазинам и рынку в поисках более выгодных цен.

У нового супермаркета «Кормилица» напротив рынка по улице Гулиа вечером появляется маленький рынок: продают фрукты, овощи, сыр… Однако цены на вечернем базаре завышены. Магазин работает до 22 часов, поэтому здесь всегда оживлённая торговля. По суровым законам торговли самый быстрый рост цен происходит всегда на продукты питания – без них человек обойтись не может и будет покупать при любых обстоятельствах. Поэтому в условиях свободного рынка производители и магазины могут спекулировать на цене продуктов как хотят. Например, в супермаркетах «Сухум», «Кормилица», «Волна», «Юбилейном» продукты, товары бытовой химии и первой необходимости продают по различным ценам. И цены эти очень разнятся. Мнение директора Сухумского рынка Алхаса Гургулия о ситуации не изменилось.

– Цены сейчас не ограничиваются государством, как во времена СССР, но и предложение не ограничено, – говорит Алхас Гургулия. – Поэтому теперь главный защитник потребителя – это конкуренция. Ни одна развитая страна не обходится без государственного регулирования цен на сельскохозяйственную продукцию и основные продукты питания. Однако в нашей республике в большей мере подвергаются государственному регулированию цены на хлеб, топливно-энергетические ресурсы, тарифы на услуги связи, коммунально-бытовые, общественного транспорта. Рынок – организатор торговли, и регулировать цены на продукты не можем. Администрация рынка предоставляет торговые места в аренду, контролирует качество продукции с помощью фитосанитарной и ветеринарной служб, а также следит за состоянием торговых мест, привлекая сотрудников санэпидстанции. Что касается торговли за пределами территории рынка, то эту хаотичную торговлю должна регулировать Администрация города. С этих продавцов мы арендную плату не берём. Администрация регулирует торговлю только на территории рынка, и в нашу компетенцию не входит ежедневное дежурство у рынка с 5 часов утра для охраны общественного порядка на улицах города.

Вот и имеем, что имеем: торговый беспредел. Если не нравится цена в одном магазине, бежим в другой. Благо в городе магазины на каждом шагу, да и супермаркеты стали доступны. Однако в одном-единственном сельском магазине на всю деревню накрутка может составлять 100 – 300%.

В Министерстве экономики так прокомментировали рост цен на продукты и товары:

– Себестоимость продукта зависит от сырьевых цен, глубины переработки продукции, упаковки и организации бизнес-процессов, загруженности производства. Реальная покупательная способность населения и конкуренция в категории также влияют на отпускную цену и рентабельность. На самом деле получается, что внушительная накрутка набегает в сумме наценок каждого участника товаропроводящей цепочки. Цены основываются на законах свободного рынка и не регулируются государством. При рыночной экономике существует бизнес-модель – объём продаж и ценовая разница. Например, один магазин получает прибыль за счёт увеличения объёма продаж по низким ценам, другой – за счёт повышения цен, но уменьшения объёма продаж.

Всё, конечно, аргументировано и понятно. Однако свободное формирование уровня цены не означает, что государство не должно принимать участие в управлении этим процессом. Во многих государствах создана правовая основа регулирования цен в виде законов, указов, постановлений. Да, законы свободного рынка диктуют свои правила торговли, и они далеко не всегда в пользу потребителя. Раз есть спрос, продавцы и не будут снижать цены. В то же время ситуацию на нашем рынке усугубляют непродуманные и запутанные налоги. Все эти напасти также перекладываются на плечи потребителя. Рассчитывать на то, что государство каким-то административным образом наведет порядок с ценами, не приходится. Значит, вся надежда на развитие конкуренции. Но предыдущие четверть века строительства рыночной экономики в нашей стране эти надежды явно не оправдались...

…В редакцию часто приходят письма, в которых граждане Абхазии жалуются на работу торговых объектов, на таксистов, водителей маршруток. Цены заоблачные, а понятия беспредельные.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 117Выпуск: 3618Рубрика: обществоАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ