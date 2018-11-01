КОММЕНТАРИЙ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПРЕЗИДЕНТА

На состоявшемся 30 октября 2018 года собрании общественности, проведенном по инициативе оппозиции, вновь звучала знакомая риторика в адрес руководства страны.

Выступавшие ораторы представляли ситуацию в стране исключительно в негативном свете, чтобы в очередной раз озвучить требование о досрочной отставке главы государства.

Обвиняя Президента в неспособности эффективно осуществлять свои полномочия, отсутствии общественного порядка и несоблюдении законов, сами же лидеры оппозиции допускают возможность «протестных действий и акций неповиновения». Озвучиваемые требования о досрочной отставке и досрочных выборах противоречат Конституции и выборному законодательству. Подобная постановка вопроса и попытки форсировать события никак не могут способствовать общественно-политическому согласию в стране.

Предвыборная кампания, которая стартует в сроки, определенные конституционными нормами, не может отразиться на курортном сезоне, так как выборы Президента – это неизбежный политический процесс любого демократического государства, не зависящий от времени года.

Хотелось бы напомнить, что выборы Президента в 2011 и 2014 годах, а также инициированный отдельными оппозиционными силами референдум проводились в летний период и не сказались на курортном сезоне.

Президент неоднократно заявлял о необходимости всем политическим силам страны действовать в строгом соответствии с Конституцией и действующим законодательством.

Номер: 117Выпуск: 3618Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА