БЮДЖЕТ СТРАНЫ УТВЕРЖДЁН ЕДИНОГЛАСНО

Заседание Кабинета Министров РА

30 октября состоялось заседание Кабинета Министров Республики Абхазии под председательством Премьер-министра Валерия Бганба. Это его первое заседание после назначения на эту должность. Члены Правительства, одобрив повестку дня из семи вопросов, приступили к обсуждению проектов законов о главном финансовом документе страны – республиканском бюджете и о бюджетах государственных внебюджетных фондов. Проект Закона Республики Абхазия «О республиканском бюджете на 2019 год» представил министр финансов РА Джансух Нанба. Он ознакомил членов Правительства с основными параметрами госбюджета на 2019 год, общий объем которого составит 9 миллиардов 675 миллионов 376 тысяч рублей. Прогнозируемый дефицит составит 143 миллиона 696 тысяч рублей. Доходная часть республиканского бюджета прогнозируется на уровне 7 миллиардов 575 миллионов рублей. Из них 2 миллиарда 778 тысяч рублей – финансовая помощь Российской Федерации в целях социально-экономического развития Абхазии. Несмотря на то что планируемый доход этого бюджета в сравнении с 2018 годом будет на 25 миллионов рублей больше, прогнозируемый дефицит – 121 миллион 196 тысяч рублей.

Однако при обсуждении проекта бюджета многие министерства были недовольны объемами их финансирования, предусмотренного на следующий год.

Начальник финотдела Администрации Очамчырского района заявила, что новый финансовый документ в полном объеме не покрывает дефицит бюджета района. Дефицит составляет 120 миллионов рублей, а из республиканского бюджета предусмотрено покрытие дефицита на 5 миллионов рублей меньше.

– Без этих денег мы должны будем либо отказаться от канцелярских расходов и закупа ГСМ, либо распустить ряд служб, – сказала она.

Джансух Нанба постарался объяснить руководству Очамчырского района, что они с опозданием представили свои предложения.

– К тому времени мы уже официально передали проект бюджета в Кабинет Министров, – сказал министр финансов. – Анализ исполнения бюджета вашего района за 9 месяцев на 75% говорит о плохом администрировании, поэтому мы предлагаем вам сократить расходную часть бюджета на 5 миллионов рублей.

Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния также был недоволен тем, что бюджет Министерства оставлен на уровне 2018 года.

– Мы остались без обмундирования, ГСМ и проекта «Медицина катастроф», а это значит, что в следующем году у нас будут большие проблемы, – отметил министр.

Министр финансов объяснил членам Правительства, что МЧС просило увеличить бюджет на 24 миллиона рублей и ввести дополнительно 47 штатных единиц. Однако в штате Министерства числится 592 человека, и республиканскому бюджету не под силу взять на себя дополнительную нагрузку. Джансух Нанба считает, что для реализации проекта «Медицина катастроф» двум министерствам – здравоохранения и МЧС – необходимо совместно разработать схему взаимодействия и работать по этому проекту.

Руководитель МВД Гарри Аршба прокомментировал проблемы с финансированием его ведомства в будущем году.

– Наши сотрудники не обуты, не одеты, нет техники, – подчеркнул он.

Однако Джансух Нанба напомнил ему, что бюджет Министерства на 2019 год увеличен на 43 миллиона рублей, и в основном эти средства пойдут на увеличение заработной платы сотрудникам. Кроме того, он отметил, что увеличение бюджета МВД напрямую зависит от реализации соглашения министерств внутренних дел России и Абхазии. В нем прописано оказание финансовой помощи в размере 370 миллионов рублей в год. И пока соглашение не подписано, нет оснований для увеличения бюджета МВД. По соглашению первое время деятельность Министерства будет финансироваться по принципу 80% – российские средства и 20% – абхазские. Но потом доли финансирования будут уравнены.

Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия обратил внимание Премьер-министра на уменьшение финансирования целевых программ, таких как специализированное лечение пациентов, оказание помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом, санитарно-авиационная помощь при чрезвычайных ситуациях.

Все министерства, за редким исключением, просили в этом году увеличить их бюджеты и штатные расписания. Министр финансов прокомментировал данную ситуацию так:

– Хочу вам напомнить, что бюджет 2019 года по сравнению с 2018 годом увеличился всего лишь на 25 миллионов рублей, а вы просите увеличить ваши бюджеты на сотни миллионов рублей. При этом дефицит бюджета запланирован в размере 120 миллионов рублей – это беспрецедентная цифра. Я понимаю важность системы здравоохранения, но у нас нет средств.

Премьер-министр Валерий Бганба подчеркнул, что мы больше теряем, отправляя наших граждан лечиться в РФ или вынуждая их ехать на лечение в Грузию. Поэтому при финансировании системы здравоохранения необходимо выделять приоритеты.

Вице-премьер Астамур Кецба подчеркнул, что многим нужно сократить свои финансовые аппетиты и искать спонсоров.

Валерий Бганба подытожил обсуждение проекта бюджета:

– Я намерен очень внимательно следить за работой министерств, за мероприятиями, которые они собираются проводить. Часть этих мероприятий давно устарела и вообще не нужна. Мы живем, как работаем. Это не тот бюджет, на который мы могли бы рассчитывать. Да, нам помогает стратегический партнер – Российская Федерация, но когда-то это закончится, поэтому мы должны научиться рационально расходовать имеющиеся у нас средства. И, конечно же, работать!

Кабинет Министров утвердил проекты бюджетов и штатные расписания шести государственных внебюджетных фондов на 2019 год.

Обсуждая проекты бюджетов, министр экономики Адгур Ардзинба подчеркнул, что в Абхазии много фондов с миллионными бюджетами, и было бы целесообразно выбрать приоритеты и адресно выделять их средства на поддержку разных слоев населения, в том числе и инвалидов. Он отметил, что республика ежегодно отправляет за границу на лечение своих граждан и тратит на это огромные деньги. На эти средства давно можно было бы построить свою специализированную больницу. Министр считает, что стоит открыть именные банковские карты, на которые и нужно направлять финансовые средства на поддержку нуждающимся.

Премьер-министр Валерий Бганба поручил Минфину и Минэкономики в кратчайшие сроки представить свои предложения по работе Фонда инвалидов.

Бюджет страны на 2019 год был одобрен единогласно.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 117Выпуск: 3618Рубрика: экономикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ