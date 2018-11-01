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01.11.2018

УКАЗЫ

«За многолетнюю и добросовестную работу в системе здравоохранения присвоить почетное звание

*** «Заслуженный медицинский работник Республики Абхазия»:

Джологуа Гарри Борисовичу – заведующему аптекой Гагрской центральной районной больницы;

Тарба Нато Миряновне – директору Сухумского медицинского колледжа;

Ломия Светлане Качовне – заместителю директора Сухумского медицинского колледжа;

Зинченко Виолетте Андреевне – преподавателю Сухумского медицинского колледжа».

«За заслуги в области здравоохранения, высокий профессионализм, многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание

*** «Заслуженный врач Республики Абхазия»:

Ачба Лиане Георгиевне – врачу акушеру-гинекологу Республиканской больницы;

Гоову Андзору Назруновичу – врачу-травматологу Гулрыпшской центральной районной больницы;

Джакония Зинаиде Михайловне – врачу-терапевту Пицундской городской больницы;

Кишмария Мадонне Карбеевне – главному врачу Очамчырской центральной районной больницы;

Кварчия Элисо Шамильевне – заведующей родильным отделением Ткуарчалской центральной районной больницы;

Харчилава Наргизе Ардовне – заведующей анестезиолого-реанимационным отделением Республиканской больницы;

Читанава Диане Абрамовне – врачу акушеру-гинекологу Республиканской больницы;

Шония Анне Ивановне – врачу-психиатру Республиканской специализированной психиатрической больницы;

Шульгат Людмиле Константиновне – врачу-психиатру Республиканской специализированной психиатрической больницы».

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал соответствующие Указы


Номер:  117
Выпуск:  3618
Рубрика:  политика
Автор:  Официальный сайт Президента РА

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