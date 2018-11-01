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УКАЗЫ
«За многолетнюю и добросовестную работу в системе здравоохранения присвоить почетное звание
*** «Заслуженный медицинский работник Республики Абхазия»:
Джологуа Гарри Борисовичу – заведующему аптекой Гагрской центральной районной больницы;
Тарба Нато Миряновне – директору Сухумского медицинского колледжа;
Ломия Светлане Качовне – заместителю директора Сухумского медицинского колледжа;
Зинченко Виолетте Андреевне – преподавателю Сухумского медицинского колледжа».
«За заслуги в области здравоохранения, высокий профессионализм, многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание
*** «Заслуженный врач Республики Абхазия»:
Ачба Лиане Георгиевне – врачу акушеру-гинекологу Республиканской больницы;
Гоову Андзору Назруновичу – врачу-травматологу Гулрыпшской центральной районной больницы;
Джакония Зинаиде Михайловне – врачу-терапевту Пицундской городской больницы;
Кишмария Мадонне Карбеевне – главному врачу Очамчырской центральной районной больницы;
Кварчия Элисо Шамильевне – заведующей родильным отделением Ткуарчалской центральной районной больницы;
Харчилава Наргизе Ардовне – заведующей анестезиолого-реанимационным отделением Республиканской больницы;
Читанава Диане Абрамовне – врачу акушеру-гинекологу Республиканской больницы;
Шония Анне Ивановне – врачу-психиатру Республиканской специализированной психиатрической больницы;
Шульгат Людмиле Константиновне – врачу-психиатру Республиканской специализированной психиатрической больницы».
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал соответствующие Указы
Номер: 117
Выпуск: 3618
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА