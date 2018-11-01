ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент Р. Хаджимба поздравил медицинских работников с 25-летием со Дня образования Министерства здравоохранения РА

«Дорогие медики и ветераны здравоохранения!

Примите мои искренние поздравления по случаю 25-летнего юбилея Министерства здравоохранения Республики Абхазия. В этот день позвольте искренне поздравить каждого, кто посвятил себя врачебному искусству – очень важному и ответственному делу, которое требует не только научных и практических знаний, но и душевной щедрости, чуткости и отзывчивости. Граждане нашей страны высоко ценят ваше преданное служение охране их здоровья.

В год 25-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии хочу особо отметить медиков-ветеранов, которые в судьбоносное для Абхазии время героически оказывали помощь всем пострадавшим, выполняя свой долг перед Отечеством.

Сегодня в медицинских учреждениях нашей страны работают высококвалифицированные специалисты, обладающие необходимыми знаниями и большим опытом. Старшее поколение врачей делится своим опытом с молодым поколением, получившим современное образование. Это позволяет нашей медицине динамично развиваться, сохраняя при этом преемственность поколений.

Убежден, что профессионализм и опыт, готовность прийти на помощь позволят вам и впредь выполнять свою работу с полной самоотдачей, содействовать эффективной реализации общенациональных приоритетов в сфере здравоохранения.

Желаю дальнейших успехов в вашем благородном труде, а вашим близким и всем гражданам нашей страны – здоровья и долголетия».

Номер: 117Выпуск: 3618Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА