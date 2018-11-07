ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ

Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба подписал Распоряжение «О проведении мероприятий по предотвращению распространения пальмового долгоносика и пальмового мотылька».

Согласно документу, в связи с угрозой распространения пальмового долгоносика и пальмового мотылька, в целях экологической безопасности и сохранения декоративных культур на территории Республики Абхазия:

– Государственному таможенному комитету Республики Абхазия предписано не допускать перемещение через таможенную границу Республики Абхазия пальм всех видов;

– Управлению государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Абхазия и Государственной инспекции Республики Абхазия по карантину растений пресекать факты перемещения пальм всех видов по автомобильной дороге республиканского назначения «Псоу–Ингур»;

– Администрациям районов и г. Сухума не допускать использование срезанных листьев пальм для покрытия летних кафе-бунгало.

Контроль за исполнением Распоряжения возложен на Государственный комитет Республики Абхазия по экологии и охране природы, Государственный таможенный комитет Республики Абхазия, Управление государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Абхазия.

Номер: 118Выпуск: 3619Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс