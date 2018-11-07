ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУРЫ И БЫТА АМШЕНСКИХ АРМЯН ПРОШЕЛ В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба посетил праздник армянской культуры «Амшен», состоявшийся в селе Махадыре Гагрского района.

Президент приветствовал собравшихся:

«Такие праздники стали традицией, и радует то, что эти мероприятия не носят локальный характер. Они проводятся в разных районах Абхазии, тем самым сближая наши народы, позволяя глубже понять нашу историю. И для нас важно, чтобы эти традиции приумножались. Руководство страны будет поддерживать эти начинания. Важно, чтобы народы, живущие в Абхазии, были ближе друг к другу.

Современная история наших народов свидетельствует о необходимости усиления этой дружбы, создании возможностей, чтобы мы жили под мирным небом.

Война 1992-1993 годов ещё раз стала яркой демонстрацией наших взаимоотношений. Там, где есть плечо друга, несомненно, всегда будет победа».

Глава государства вручил на мероприятии медали «За Победу» ветеранам Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.:

Аракеляну Артуру Рафаэловичу

Керселяну Смбату Аршаковичу

Косяну Ашоту Арамовичу

Матосяну Сергею Владимировичу

Тополяну Альберту Гаспаровичу

Трапизоняну Галусту Парнаковичу

Узуняну Аршаку Гургеновичу.

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В этот день двор Махадырской средней школы №2, где проходило торжество, был переполнен гостями. Праздник посетили Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба, Спикер Народного Собрания – Парламента РА Валерий Кварчия, Премьер-министр республики Валерий Бганба, Посол РФ в РА Алексей Двинянин, представитель президента Нагорного Карабаха в Москве Альберт Андрян, руководство Гагрского района. Перед началом мероприятия гости возложили цветы к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии, выходцам из села Махадыра.

Идея праздника «Амшен» родилась в армянской общине три года назад. Название праздника связано с происхождением армян, которые переселились на Черноморское побережье Абхазии из района Амшен в Западной Армении. Сегодня это территория Турции. 98 % абхазских армян – амшенцы, они говорят на своем диалекте. Два года назад праздник отмечали в селе Пшапе, а в прошлом году в селе Цкыбыне (бывшая Шаумяновка).

Открыл фестиваль председатель армянской общины Гагрского района Хачик Миносян. Он выразил огромную благодарность Президенту Республики Абхазия за оказанное внимание.

Президент Республики Абхазии поздравил всех с этим праздником. «Я горжусь, что такие мероприятия становятся хорошей традицией для нашей страны. И радует то, что они проводятся в разных районах Абхазии, тем самым сближая наши народы и давая возможность более глубже понять нашу историю и нашу совместную жизнь.

В официальной части мероприятия за вклад в Победу в Отечественной войне 1992-1993 г. Президент вручил медали «За Победу» ветеранам войны.

Глава армянской общины Абхазии Галуст Трапизонян поздравил всех с праздником «Амшен». Он отметил, что это мероприятие связывает два братских народа.

Праздник направлен на знакомство народа Абхазии с культурой и нравами амшенских армян. Каждый район Абхазии на своем стенде представил предметы культуры и быта, а также национальные блюда.

На данном мероприятии и Торгово-промышленная палата Абхазии организовала стенд, на котором были выставлены алкогольные напитки известных брендов. А благотворительный фонд Эмилии Казанджян «Мадонна Лили» в честь праздника маленьким сельчанам дарила шары и сладости.

Для гостей была организована и концертная программа – танцы и выступления певцов армянской эстрады.

Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА» с. Махадыр, Гагрский район

Номер: 118Выпуск: 3619Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА, Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА» с. Махадыр, Гагрский район