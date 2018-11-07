ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил Президента Российской Федерации Владимира Путина с Днем народного единства

«Уважаемый Владимир Владимирович!

Поздравляю Вас и весь многонациональный народ Российской Федерации с праздником – Днем народного единства.

День народного единства символизирует беззаветную любовь к Родине, знаменует сплоченность и единение народов разных национальностей, укрепление культурных и нравственных ценностей.

В этот день мы отдаем дань глубокого уважения героическому подвигу и патриотизму ополченцев, которые отстояли свободу и независимость Родины. Высокая гражданская ответственность стала основой для объединения и укрепления Российского государства.

Хотел бы выразить Вам, уважаемый Владимир Владимирович, искреннюю благодарность от всех жителей Абхазии за Ваш неоценимый вклад в укрепление абхазской государственности, обеспечение безопасности и социально-экономическое развитие страны, повышение уровня благосостояния наших граждан.

В этот праздничный день желаю Вам и всем жителям Российской Федерации мира, добра и благополучия».

Номер: 118Выпуск: 3619Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА