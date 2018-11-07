СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ

Письмо в редакцию

Мы, жители ул.Тарнава в городе Гудауте, получили настоящий подарок, которого ждали долгие годы. Можем с уверенностью сказать, наконец, эта мечта сбылась. Казалось бы, ну что значит проложить асфальт во дворе, где расположены несколько многоэтажных жилых домов? Летом этих сложностей мы не замечали, а вот зимой, и особенно во время дождей, становилось весьма проблематично подойти к своему подъезду. Теперь все жильцы наших домов через газету «Республика Абхазия» хотят поблагодарить главу Администрации района, архитектора, строителей – всех, кто участвовал в этом строительстве.

Геннадий МАРГАНИЯ, Виталий АРУХАА, Асида ДАУТИЯ, Нонна СЕРГЕГИЯ, жильцы дома №15, по ул.Тарнава в г.Гудауте

Номер: 119Выпуск: 3620Рубрика: обществоАвтор: Геннадий МАРГАНИЯ, Виталий АРУХАА, Асида ДАУТИЯ, Нонна СЕРГЕГИЯ, жильцы дома №15, по ул.Тарнава в г.Гудауте