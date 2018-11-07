Шестой этап автогонок начался для абхазского автогонщика успешно. Сразу после старта Дмитрий Гвазава вышел в лидеры, однако на первых кругах его преследовали Данила Иванов, с которым они выступают за команду "Lukoil Racing Team", Антон Немкин и Михаил Макаровский.

Однако очень скоро Дмитрий Гвазава сумел обеспечить себе комфортный отрыв от преследователей, которые уже боролись за второе место в гонке.

В итоге Гвазава финишировал с более чем восьмисекундным отрывом от ближайшего соперника Антона Немкина, третьим стал Михаил Макаровский, а Данила Иванов, который в первом заезде пятого этапа сумел опередить Дмитрия Гвазава, из-за проблем с автомобилем не оказался в призерах.

Класс Mitjet 2L зародился во Франции в 2012 году. Сегодня Mitjet 2L широко распространен во Франции, Италии, Германии, России и США. В гонках принимают участие более 40 машин.

Автомобили класса MITJET 2L – это металлический каркас и пластиковый корпус, двигатель 2.0L 16V, мощность – 260 лошадиных сил, шестиступенчатая секвентальная коробка передач, задний привод. Вес машин класса MITJET 2L – 750 килограммов, объем топливного бака – 37 литров.

Номер: 119Выпуск: 3620Рубрика: спортАвтор: Спутник-Абхазия