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Абхазский госдрамтеатр принимает участие в Международном театральном фестивале национальной драматургии имени Карима Тинчурина
Искусство
Абхазский государственный драматический театр им. С. Чанба принимает участие в IX Международном театральном фестивале национальной драматургии имени Карима Тинчурина в Казани.
Торжественное открытие фестиваля прошло в Татарском государственном театре драмы и комедии. В своем выступлении директор театра, заслуженный работник культуры Татарстана Фанис Мусагитов поздравил гостей, участников и зрителей с открытием фестиваля и отметил, что он с каждым годом становится все популярнее и открывает новые имена.
В этом году фестиваль посвящен двум событиям – 131-летию со дня рождения актера и режиссера Карима Тинчурина и 85-летию со дня основания Татарского государственного театра драмы и комедии имени К. Тинчурина.
Абхазский государственный драматический театр им. С. Чанба представит спектакль по произведению Фазиля Искандера «Кролики и удавы» режиссера Мадины Аргун.
Номер: 119
Выпуск: 3620
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс