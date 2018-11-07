Абхазский госдрамтеатр принимает участие в Международном театральном фестивале национальной драматургии имени Карима Тинчурина

Искусство

Абхазский государственный драматический театр им. С. Чанба принимает участие в IX Международном театральном фестивале национальной драматургии имени Карима Тинчурина в Казани.

Торжественное открытие фестиваля прошло в Татарском государственном театре драмы и комедии. В своем выступлении директор театра, заслуженный работник культуры Татарстана Фанис Мусагитов поздравил гостей, участников и зрителей с открытием фестиваля и отметил, что он с каждым годом становится все популярнее и открывает новые имена.

В этом году фестиваль посвящен двум событиям – 131-летию со дня рождения актера и режиссера Карима Тинчурина и 85-летию со дня основания Татарского государственного театра драмы и комедии имени К. Тинчурина.

Абхазский государственный драматический театр им. С. Чанба представит спектакль по произведению Фазиля Искандера «Кролики и удавы» режиссера Мадины Аргун.

Номер: 119Выпуск: 3620Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс