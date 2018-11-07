СУХУМ

ПАНСИОН А. Н. АРЗАМАСОВОЙ. В 1902 г. на участке А. Н. Арзамасовой, на углу Завадской и Чернявской улиц было построено двухэтажное здание, в котором расположился пансион.

В 1918 г. в бывшем здании пансиона открылась частная школа рисования, живописи и драмы (драматические курсы), организованная художником-декоратором Петербургских театров Александром Константиновичем Чачба, актрисой Н. И. Бутковской и театральным деятелем Н. Н. Евреиновым. Просуществовали курсы совсем недолго, всего около 8 месяцев. Учениками курсов были жители Сухума Дима Арзамасов, Ольга Михайловна Томара, Константин Семерджиев, Ариадна Дмитриевна Комнино. Вскоре студия закрылась, т. к. в здании расположился штаб грузинских меньшевиков. Ныне – жилой дом. Памятник архитектуры, улица Шотландская, 54.

Дача лекаря Дмитриева (на втором плане). Построена в 1901г. по проекту архитектора В. И. Ивановского. Памятник архитектуры, ул. Шотландская, 56.

(Из книги А. С. Агумаа «Старый Сухум»)

Когда в Абхазии установилась советская власть, Городской совет стал заниматься распределением жилья среди трудящихся. Большинство из простого люда жили в сырых лачугах.

Пансион Арзамасовой стал многоквартирным коммунальным домом. С общей кухней, туалетом, ванной. В таких домах люди жили одной семьей. Редко когда в коммунальных квартирах все обходилось тихо и без скандалов. Всегда находился кто-то, кто «мутил» воду в среде общего проживания.

Центральная каменная дорога из центра Сухума доходила именно до этого дома. Далее шла тропинка в сторону горы Чернявского (ныне Сухумская гора).

Когда Сухумскую гору привели в порядок и обустроили, туда горожане стали подниматься на отдых. Чистый воздух, панорама города и его окрестностей, обилие зелени привлекало на гору многих.

У пансиона Арзамасовой сделали круговую площадку для остановки автобусов и объектов мелкой торговли. Вскоре здесь появился продуктовый магазин. Один из лучших по оформлению киосков с мороженым стоял как раз у этого столба, что виден на снимке. Традиционно все экскурсионные автобусы останавливались здесь, и каждый отдыхающий покупал неповторимое сухумское мороженое. Можно представить, сколько его продавалось, если за один день таких экскурсий в летний сезон на Сухумскую гору проводилось более тридцати.

Добрая продавщица мороженого, зная свою прибыль, нередко угощала детвору из этого коммунального дома сладким лакомством бесплатно.

В конце 50-х – начале 60-х годов в этом доме стали в массовом порядке выдавать квартиры «специалистам», переезжавшим из Грузии в Абхазию. Дом-то был каменный, престижный, даже по коммунальным меркам. А главное – стоял в самом тихом сухом месте Сухума. Простых людей, ранее проживающих здесь, переселяли в другие коммунальные дома, в районы почты, Сухумского хлебозавода, морпорта.

Такая же участь постигла первых жильцов в коммунальном доме, который виден чуть выше на снимке за пансионом Арзамасовой.

К 1989 году эти дома превратились в анклавы, где компактно проживали переселенцы из Грузии.

В известных событиях в 1989 г. и последующие годы подавляющее большинство «старожилов-жильцов» этих домов принимало активное участие в митингах и военных действиях за единую Грузию. Скорее всего, сказывался дух штаба грузинских меньшевиков, которые когда-то также располагались в этом доме и работали против Абхазии.

После 1992-1993 гг. этот дом опустел. Кто остался, съехал в другие квартиры Сухума. В настоящее время этот дом полностью принадлежит частному лицу. Успокаивает, что нашему гражданину. Никаких работ не ведется и что будет здесь неизвестно. Даже пустой заброшенный старый дом привлекает внимание своей необычностью и основательностью.

А именно такие строения позволяют сохраниться Сухуму, его неповторимой красоте, в неспешном времени в общем развитии столицы.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 119Выпуск: 3620Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА