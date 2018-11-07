ЧЕМПИОНАТ ПО ЛОВЛЕ РЫБЫ

В Республике Северная Осетия – Алания завершился Международный открытый чемпионат по ловле рыбы спиннингом с берега. Cборная команда Абхазии заняла второе место.

Председатель Федерации рыболовного и охотничьего спорта Республики Абхазия Альберт Бондаренко проинформировал: «В чемпионате приняли участие 17 команд из Северной Осетии, ЛНР и ДНР, России. Присутствовали 8 чемпионов мира, 14 чемпионов Европы и России, то есть опытные, титулованные команды. Первое место заняла команда Краснодарского и Ставропольского края, а второе место присуждено сборной команде Абхазии, третье – у команды из Санкт-Петербурга».

Альберт Бондаренко рассказал об условиях чемпионата: «Соревнования прошли на реке Урсдон. Спортсменами вылавливалась рыба по системе «поймал-отпустил», при этом она не травмируется, ловится только на крючки без бородки и исключительно силиконовыми подсачеками. Вся рыба осталась в реке для поддержания экосистемы в реках страны».

Номер: 119Выпуск: 3620Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс