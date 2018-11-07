Призеры конкурса

Детские хореографические коллективы Абхазии – Сухумский «Иаирума» и Гулрыпшский «Кудры» заняли призовые места в своих возрастных категориях в VII Грантовом международном конкурсе детского и юношеского творчества «ART-Arena», который проводится в Сочи, в рамках фестивального олимпийского движения.

По словам заведующего отделом образования Администрации Гулрыпшского района Дмитрия Габлия, это уже 7-й грантовый конкурс, в котором приняли участие более 40 коллективов из всех уголков России.

Ансамбли исполнили по два танца. По результатам конкурса, оба коллектива стали лауреатами первой степени. Это отличное достижение, выше этой награды только Гран-при», – рассказал Д.Габлия.

Номер: 119Выпуск: 3620Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс