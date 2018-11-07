Обеспечили высадку десанта

Подразделения артиллерии российской военной базы Южного военного округа в Абхазии в рамках итоговой проверки за 2018 учебный год обеспечили прикрытие высадки десанта морской пехоты в едином разведывательно-огневом контуре с кораблями Черноморского флота.

По замыслу учения, на полигоне «Нагвалоу» на берег Черного моря десантные средства флота выполняют высадку ротной тактической группы морской пехоты на бронетранспортерах БТР-82АМ для захвата участка побережья протяженностью около 5 км.

Артиллеристы базы на штатной технике заняли выгодные огневые позиции, обеспечив их маскировку, организовали взаимодействие с подразделением беспилотных летательных аппаратов для ведения разведки местности с воздуха.

С применением реактивных систем залпового огня «Град», самоходных орудий «Акация» и кочующих 120-мм минометов артиллерийские расчеты выполнили поражение разведанных целей противника в радиусе до 30 км от места высадки десанта. Всего было уничтожено около 50 мишеней, имитирующих бронемашины, пункты управления и огневые позиции условного противника.

Проверку подразделений соединения осуществляет комплексная комиссия штаба ЮВО.

В итоговой проверке на полигонах в Абхазии принимают участие более 2,5 тыс. военнослужащих базы, задействовано около 400 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа

Номер: 119Выпуск: 3620Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Южного военного округа