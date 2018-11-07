Постоянное совершенствование

Разведывательные подразделения российской военной базы Южного военного округа в Абхазии в рамках итоговой проверки за 2018 учебный год отработали поиск и ликвидацию диверсионных групп противника в условиях горно-лесистой местности.

В ходе тактико-специального учения на полигоне «Цабал» приняли участие около 200 разведчиков и было задействовано более 40 единиц военной техники, в том числе бронированные автомобили КамАЗ «Мустанг», бронетранспортеры БТР-82АМ и разведывательные машины «Дозор».

Для ведения наземной и воздушной разведки военнослужащие применяли комплексы разведки, управления и связи «Стрелец», а также беспилотные летательные аппараты «Орлан», «Застава» и «Гранат».

По замыслу учения, военнослужащие на штатной технике выдвинулись в назначенный район, где провели разведку возможных маршрутов выдвижения диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) условного противника и районов их размещения. Далее разведчики устроили засады и при обнаружении диверсантов уничтожили их огнем из штатного вооружения.

При выполнении поставленных задач разведчики использовали современные типы вооружения и защиты, такие, как винтовки специальные снайперские «Винторез», автоматы «Вал», а также боевые защитные комплекты «Пермячка», предназначенные для защиты жизненно важных органов от поражения пулями стрелкового оружия и осколками снарядов. Кроме того, разведчики базы продемонстрировали офицерам комплексной комиссии штаба ЮВО навыки по организации наблюдательных постов, внезапных налетов, действий в дозоре, приемов маскировки и оборудования мест отдыха, как в дневное, так и ночное время.

К итоговой проверке, которая продлится до конца текущей недели, привлечен весь личный состав соединения, задействовано свыше 500 единиц военной техники.

Номер: 119Выпуск: 3620Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Южного военного округа