К УЧИТЕЛЮ – С УВАЖЕНИЕМ. ВСЕГДА

Профессионал

У педагога Сухумской Горской школы № 10 имени Н.Лакоба Ларисы Борисовны Барциц довольно внушительный трудовой стаж. Почти 47 лет. 20 из них она отдала ткуарчалским школам, где начинала пионервожатой в 1972 году. А после войны пришла в сухумскую десятую школу учительницей русского языка и литературы.

– Не угасает ли у современных школьников интерес к знаниям?– с этого вопроса корреспондент «РА» начала интервью с Л.Б. Барциц

– Раньше было много трудных детей, – говорит Лариса Борисовна, – гораздо больше чем сейчас. В нашей школе таких нет. На учете в отделе по делам несовершеннолетних никто не состоит, хотя связь с инспекторами мы держим. К учебе интерес, к сожалению, угасает, но все равно есть дети, у которых сильна тяга к знаниям. Даже в послевоенное время, в 1997 году, было 13 медалистов в трех классах. Это достаточно высокий показатель. Один класс был мой, а два – других педагогов.

Сейчас есть интернет, в котором можно получить много информации, если правильно им пользоваться, а не играть в игры, из него можно извлечь немалую пользу. А так он, конечно, отвлекает от учебы. И все же сказать, что интереса к учебе совсем нет, я не могу. Выпускники нашей школы учатся в лучших вузах Российской Федерации: МГУ, МГИМО и других.

– С течением времени какие изменения вы наблюдаете в отношениях между родителями и детьми, педагогами и детьми?

– В нашей школе 1047 учеников. Занимаемся в одну смену. Конечно, время не стоит на месте, и оно вносит свои порой не очень хорошие коррективы. Раньше между родителями и детьми существовала крепкая связь. Родители помогали детям в начальных классах делать уроки, следили за тем, как они выполняют домашние задания. Сейчас они стали снимать с себя эту ответственность, возложили ее на репетиторов. Тем самым мать как бы обрезала пуповину, связывающую ее с ребенком, нарушила очень важную духовную связь.

– Используются ли в школе современные методы обучения?

– Наши педагоги с большим стажем, имеют багаж знаний советской школы. И они могут работать с компьютерами, проводят интегрированные уроки. Есть у нас и интерактивные доски. Словом, любой педагог может построить урок с использованием этих современных методов. Кстати, в школе есть лингофонный кабинет. В этом году мы планируем открыть группу из 10 человек, в которой дети будут обучаться абхазскому и английскому языкам, то есть на уроках языком общения будут эти два языка. На экзаменах по английскому языку мы уже ввели такое правило, что переводы текстов дети делают с английского на абхазский язык.

– Существует мнение, что надо менять методы обучения, в частности, основную работу дети должны делать в школе, а на дом заданий можно и не давать. Ваше отношение к этому.

– Объем заданий на дом не должен превышать того, что делается в школе. Минимизировать надо, но совсем отменять домашние задания нельзя, ведь выполнение домашнего задания – это самопроверка знаний.

– Есть в школе проблемы с учебниками?

– С учебниками местного издания проблем нет. Есть нехватка российских учебников по биологии, истории России. Родителям трудно их достать, потому что эти учебники старые и их нет в продаже. В таких случаях ученики конспектируют уроки, которые учитель подает в форме лекции.

– Лариса Борисовна, как вы относитесь к профильному обучению?

– Для того, чтобы вводить профильное обучение, надо иметь хорошую техническую базу. И наши родители и дети против этого. Они сами делают свой выбор, и после 9-го класса начинается миграция. Причем, уходят хорошие и сильные в учебе ученики. Уходят из школы и занимаются индивидуально. Я считаю, если у нас средняя общеобразовательная школа, надо заканчивать все 11 классов, ведь мы даем общий обзор наук по учебному плану. Однако родители сегодня делают другой выбор, и отсутствие Закона о среднем образовании не дает нам права повлиять на них.

– Есть мнение, что школьная форма одежды не нужна и только создает всем дополнительные проблемы. А как вы считаете?

– Мы ввели форму 10 лет назад внутренним уставом школы. Для девочек – темно-синие сарафаны, для мальчиков – темно-синие брюки и пиджаки, жилеты, белые сорочки. У каждого ученика на одежде – эмблема. Родители могут купить или сшить школьную форму. Я считаю, что ученик должен быть похож на ученика, отличаться от других. Кроме того, это сглаживает в какой-то степени социальное расслоение в обществе, не позволяет особо выделяться детям из обеспеченных семей.

– Что сегодня самое сложное в работе учителя?

– Трудно работать с родителями. Не всегда мы находим понимание. Вообще, труд учителя должен быть оценен в обществе по достоинству, ведь именно учитель воспитывает будущие поколения. Сегодня учитель не защищен, не чувствует себя на должном уровне. Учителя надо чествовать не один раз в году. Уважение к себе он должен чувствовать постоянно.

– И все-таки перефразируя Максима Горького «Человек – это звучит гордо», можно сказать: «Учитель – это звучит гордо». Спасибо за интервью! Счастья вам в жизни и новых удач в работе.

Интервью взяла Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 119Выпуск: 3620Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ