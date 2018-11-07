СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В Сухуме состоялась презентация стратегии развития трех районов Абхазии – Гагрского, Гудаутского и Очамчырского, а также механизма отбора проектов для финансирования в рамках грантовой программы «ЕНПАРД – Совместной программы Европейского союза и Программы развития ООН (ПРООН) по развитию сельских территорий».

Менеджер проекта ЕНПАРД Федерика Диспенца проинформировала: «Сегодня мы празднуем окончание первого этапа проекта, который продлился год. Он был посвящен развитию и формулировке стратегии. Начинается следующий этап. Программа Европейского союза и Программа развития ООН (ПРООН) по развитию сельских территорий начались в 2017 году.

Номер: 119Выпуск: 3620Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс