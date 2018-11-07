В Сухуме прошел первый осенний Арт-маркет

Он состоялся на площади перед Абхазским драматическим театром.

Автор и один из организаторов проекта, председатель молодежно-культурного центра «Рара» Ксения Ирисова-Багапш рассказала: «Силами представителей диаспор, проживающих в Абхазии, и национальных общин состоялись презентации национальных блюд, продуктов и предметов народного промысла и быта. А также прошли мастер-класс по выпечке блинов, конкурс детских рисунков на тему дружбы народов, развлекательные мероприятия».

По словам Ксении Ирисовой-Багапш, проект Арт-маркет работает в рамках направления по развитию креативной экономики. Она отметила, что в мероприятии задействованы более 50 участников, среди которых репатрианты из Сирии и Турции. В нем также участвовали представители еврейской, армянской и русской общин Абхазии.

Номер: 119Выпуск: 3620Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс