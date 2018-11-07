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В городе Гагре проводится лечение финиковых пальм от вредителя – красного пальмового долгоносика.

Главный агроном Гагрского района Тариел Джения проинформировал Апсныпресс о ходе работ: «На данный момент проходит процесс обработки пальм специальными препаратами. По городу необходимо пролечить 220 пальм, уже обработано 95».

Тем не менее, по словам Джения, в Комсомольском парке придется вырубить около 8 зараженных деревьев. «Мы постоянно держим связь с Институтом экологии, после завершения профилактической обработки будет видно, что делать дальше. Но думаю, что к весне понадобится еще раз обработать деревья, так как после повышения температуры, от 17 градусов и выше, вредители становятся активнее», – пояснил он.

Директор муниципального унитарного предприятия «Парк Ольденбургского» Леонид Берзения также сообщил о проведении лечебных мероприятий: «В парке ведется лечение 140 канарских пальм, а также проводится профилактическая обработка специальными препаратами, хотя на них пока не был замечен вредитель. В данный момент мы лечим деревья уже второй раз, и думаю, закончим в ближайшее время. Есть случаи, где лечение уже помогло, у пальм появились молодые листья. В данный момент удалена одна пальма. В общем, придется вырубить ещё 5 деревьев».

Номер: 119Выпуск: 3620Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс