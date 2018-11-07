ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Спикер Народного Собрания – Парламента Абхазии Валерий Кварчия поздравил коллектив Абхазской Государственной телерадиокомпании и его ветеранов с 40-летием со дня первого выхода в эфир

«Телевидение по праву является гордостью нашей страны и играет огромную роль в жизни народа Республики Абхазия. Появление Абхазского телевидения неразрывно связано с правозащитным движением абхазской интеллигенции и историей становления нашей государственности.

Коллектив Абхазского телевидения всегда был на передовых рубежах национально-освободительной борьбы абхазского народа, выражал его мнение, доносил до мирового сообщества правду о героической борьбе абхазов за свою свободу и независимость, способствовал сохранению традиций абхазской культуры и абхазского языка. И в минуты скорби, и в минуты великой радости вы всегда были рядом с народом.

Важно, что бережно сохраняя идейные заветы основателей Абхазской государственной телерадиокомпании, вы открыты для новых идей и планов, ваше творчество по-прежнему созвучно времени и запросам самой взыскательной аудитории.

Выражаем уверенность, что присущие вам профессионализм, ответственность и беззаветное служение народу будут и далее спутниками вашей повседневной деятельности на благо Республики Абхазия».

Валерий Кварчия пожелал коллективу АГТРК успешной реализации смелых творческих замыслов, благополучия и мира.

Номер: 119Выпуск: 3620Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс