Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил коллективАбхазской Государственной телерадиокомпании с 40-летием со дня основания

«Уважаемый коллектив Абхазской гостелерадиокомпании!

Путь, пройденный вами со дня учреждения национального телевидения, символизирует борьбу нашего народа за восстановление исторической справедливости.

Мы обязаны помнить о том, что решение о создании Абхазского телевидения и Абхазского университета были приняты по требованию лидеров национально-освободительного движения, обратившихся в 1977 году с известным письмом в высшие партийные инстанции бывшего СССР.

Корреспонденты и операторы Абхазского телевидения и радио получили боевую закалку в период Отечественной войны народа Абхазии. Их репортажи и оперативные сообщения играли мобилизующую роль в борьбе с грузинскими агрессорами, способствовали прорыву информационной блокады. Вечная память сотрудникам телевидения, погибшим в период Отечественной войны 1992-1993 годов!

Следует отметить, что у молодых творческих работников есть уникальная возможность заимствовать у старшего поколения богатый профессиональный опыт.

Уверен, что Абхазское телевидение и впредь будет работать слаженно, добиваясь качественного и квалифицированного освещения актуальных проблем, волнующих наше общество. Руководство страны будет изыскивать новые возможности для государственной поддержки проектов, отвечающих социальным запросам.

От всей души поздравляю творческий и инженерно-технический состав Абхазского телевидения с замечательным праздником – 40-летием его создания! Желаю вам крепкого здоровья, отличного настроения и новых творческих свершений!»

Номер: 119Выпуск: 3620Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА