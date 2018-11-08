Главная
08.11.2018
Номер: 120
Выпуск: 3621
Рубрика: спорт
Автор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту
СПОРТ
В Польше прошел Международный турнир по вольной борьбе, в котором участвовали спортсмены из 12 стран.
По итогам проведенных схваток Харчилава Даниил занял первое место в весовой категории 65 кг, Сичинава Ричи стал вторым в весовой категории 60 кг.
Они являются воспитанниками тренеров Алабяна Размика и Берая Игоря.
Спортсмены тренируются и учатся в Калиниграде в спортивной школе олимпийского резерва по спортивным единоборствам имени олимпийских чемпионов Анатолия и Сергея Белоглазовых. Тренер – Виктор Ходжаев.
Номер: 120
Выпуск: 3621
Рубрика: спорт
Автор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту