СПОРТ

В Польше прошел Международный турнир по вольной борьбе, в котором участвовали спортсмены из 12 стран.

По итогам проведенных схваток Харчилава Даниил занял первое место в весовой категории 65 кг, Сичинава Ричи стал вторым в весовой категории 60 кг.

Они являются воспитанниками тренеров Алабяна Размика и Берая Игоря.

Спортсмены тренируются и учатся в Калиниграде в спортивной школе олимпийского резерва по спортивным единоборствам имени олимпийских чемпионов Анатолия и Сергея Белоглазовых. Тренер – Виктор Ходжаев.

Номер: 120Выпуск: 3621Рубрика: спортАвтор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту