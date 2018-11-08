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СПОРТ 08.11.2018

СПОРТ

В Польше прошел Международный турнир по вольной борьбе, в котором участвовали спортсмены из 12 стран.

По итогам проведенных схваток Харчилава Даниил занял первое место в весовой категории 65 кг, Сичинава Ричи стал вторым в весовой категории 60 кг.

Они являются воспитанниками тренеров Алабяна Размика и Берая Игоря.

Спортсмены тренируются и учатся в Калиниграде в спортивной школе олимпийского резерва по спортивным единоборствам имени олимпийских чемпионов Анатолия и Сергея Белоглазовых. Тренер – Виктор Ходжаев.


Номер:  120
Выпуск:  3621
Рубрика:  спорт
Автор:  Государственный комитет РА по физической культуре и спорту

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