МОТОСТРЕЛКИ ЮВО ДЕМОНСТРИРУЮТ БОЕВОЙ ОПЫТ

Военнослужащие разнородовых подразделений Российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в рамках розыгрыша активной фазы двустороннего батальонного тактического учения (БТУ) применили «сирийский вал». Метод тактических действий был продемонстрирован приглашенным военнослужащим Минобороны Абхазии.

В ходе учения на горно-лесистом полигоне «Цабал» мотострелки отработали задачи общевойскового боя в обороне и наступлении во взаимодействии с подразделениями артиллерии соединения и авиации 4-й армии ВВС и ПВО.

Авиация обеспечила прикрытие подразделений от вероятных ударов условного противника, а также ведение воздушной разведки и нанесение ракетно-бомбовых ударов по критически важным объектам в ходе учебного боя.

Координировали действия летчиков передовые авиационные наводчики, входящие в состав полевых командных пунктов подразделений в единой системе разведывательно-огневого контура.

Наведение авиационных ударов на цели выполнялось с использованием комплексов разведки, управления и связи КРУС «Стрелец-ВР».

Всего в учениях приняли участие около 1,5 тыс. военнослужащих, было задействовано более 600 единиц военной и специальной техники, в том числе танки Т-72БЗ, бронетранспортеры БТР-82АМ и разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор».

Пресс-служба Южного военного округа

Номер: 120Выпуск: 3621Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Южного военного округа