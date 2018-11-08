САМОУБИЙСТВО – ТЯЖКИЙ ГРЕХ ИЛИ ИЗБАВЛЕНИЕ?

Общество

Примеры из истории

Почему такое пагубное явление как самоубийство или суицид всегда имеет место в обществе? Ответ на этот вопрос человечество ищет и не находит на протяжении многих веков. О суициде есть обширная научная и художественная литература. С древнейших времен в разные эпохи у народов существовало разное отношение к суициду, но преобладающее большинство считает, что это и тяжкий грех, и преступление. Лишь некоторые мыслители видели в суициде избавление человека от страданий, выпавших на его долю. Осуждает суицид и религия.

Известно, что самоубийц хоронят не на кладбище, а за оградой. Тем не менее, доводы, что это тяжкий грех, к сожалению, не останавливают отчаявшегося человека. В истории, в том числе и в абхазской, есть немало примеров, как известные люди, казалось бы, сильные духом и волевые, совершали суицид. Так, известный учитель и исследователь абхазского языка, автор первой монографии об абхазском языке Петр Чарая из села Гуп Очамчырского района покончил с собой в 1919 году. Причина – тяжелая болезнь и одиночество (Д. Гулиа «По поводу самоубийства Петра Чарая», газ. «Апсны», 27 ноября 1919 года).

В 1937 году 25 ноября застрелился абхазский чекист Константин Тания. Причина – не мог доносить на людей, а к этому принуждала бериевская система (Б. Сагария. О трагических страницах в истории Абхазии. Сухум, 1995).

За каждой цифрой – жизнь человека

Любой человек может оказаться в сложной жизненной ситуации, испытывать состояние безысходности, и так важно найти в себе силы для ее преодоления. Удается это не всем. И в настоящее время актуальность проблемы суицида очевидна. За 10 лет в Абхазии было 836 случаев суицидального поведения, 327 человек реально покончили жизнь самоубийством (Данные привел прокурор следственного управления Генпрокуратуры Абхазии Адамур Тарба на заседании круглого стола, организованном в июле этого года по инициативе Священной Митрополии Абхазии и образовательного центра «Мир без насилия» имени Зураба Ачба и посвященном проблеме суицида). По сведениям архимандрита Дорофея Дбар, предоставленным газете «Республика Абхазия», в 2018 году совершено 28 самоубийств и 10 попыток самоубийства. Для Абхазии с не таким большим количеством населения это немало. В числе причин, побуждающих к самоубийству, священнослужитель назвал «абхазское пуританство» некоторых людей, которые, «прикрываясь кодексом чести абхазов, принуждают своих сородичей отступившихся, допустивших ошибки в личной жизни, к самоубийству».

Что интересно, во время грузино-абхазской войны фактов самоубийства не было, напротив весь народ сплотился перед лицом грозной опасности. Так почему же суицидальные настроения участились в настоящее время?

Психолог – о суициде

– Факторов, побуждающих людей к суициду, много, – считает психолог Астанда Квадзба, которая работает в Сухумской Горской десятой школе и в Абхазском государственном университете.– Один из них, на мой взгляд, – послевоенный синдром. Людей с трамвированной психикой в Абхазии немало. И это не только те, кто воевал, прошел войну с оружием в руках. Я это знаю по себе, по своим ощущениям той военной поры. Мы с братом жили у бабушки в отцовском доме в селе Лыхны. Мама работала на телефонной станции в городе Гудауте, а отец доставлял раненых в госпиталь. Мне было лет пять, а брату около трех лет. И я помню, как мы, услышав звуки самолета или вертолета, бежали туда, где много деревьев и прятались. Этот страх смерти я ощущаю и сегодня. Он отложился в памяти. Я – психолог и такие темы могу отрабатывать, но человек, который не знает, как справляться с этим, помочь себе, может так и жить с этим страхом смерти. Он – в каждом человеке, и если есть провоцирующий фактор, усугубляется. Каждого из нас в той или иной степени коснулась война и отразилась на нас – нашем поведении, психике, образе жизни. Что же говорить о людях, которые прошли всю войну с оружием в руках или находились в оккупации, видели все воочию, не раз находились на грани жизни и смерти. В цивилизованных странах такие люди проходят реабилитацию. А у нас они предоставлены самим себе, не получают никакой психологической поддержки.

Спрашиваю: «На ваш взгляд, каким образом можно противостоять так называемому послевоенному синдрому?»

– Один из способов решения проблемы – создание реабилитационных центров с командой опытных специалистов – психологов, психиатров и других. Должно быть место, куда человек мог бы прийти и получить необходимую ему помощь.

– А служба «Телефон доверия»? Насколько она эффективна в данном случае? Как известно, опыт такой работы есть у Центра гуманитарных программ, а также у МВД.

– Эта служба имеет успех, если является частью психологической службы, одним из ее звеньев. Сама по себе служба «Телефон доверия» не сможет оказать действенную помощь, но после обращения в нее у человека может появиться желание говорить со специалистом и отрабатывать какие-то беспокоящие его темы. В этом ее ценность.

– Задумывались ли вы о создании в Абхазии реабилитационного центра?

– Да. Но для этого нужны немалые финансовые вложения. В Абхазии есть довольно грамотные и опытные психологи, но только своими усилиями браться за создание реабилитационного центра тяжело. Нужны деньги на аренду помещения и не только. Без государственной поддержки не обойтись. На мой взгляд, один из самых серьезных факторов – это социальная необеспеченность, неустроенность людей, что влияет на эмоциональное состояние, усугубляет пессимистические настроения. Человек должен иметь возможность получать бесплатную психологическую помощь в государственном реабилитационном центре, ибо материальное неблагополучие останавливает многих, нуждающихся в ней и принуждает замыкаться в себе.

Таково мнение психолога и с ним трудно не согласиться.

Когда не хватает доброты и терпения

И все же, наверняка, немало зависит и от нас с вами. Порой мы так жестоки друг к другу, не замечаем или не хотим замечать чужой боли, в чем-то уступить, вовремя простить. Не хватает нам терпения, терпимости, доброты. Это так заметно в быту, в повседневных отношениях между людьми, где нередко присутствуют озлобленность, раздражительность, беспричинные вспышки гнева. Отсутствие любви, доброты, понимания в жизни человека, в том числе и ребенка, и толкает его в первую очередь на крайний шаг. Не только слышать, но и слушать, понимать, принимать во внимание чувства, желания ребенка – на это способен не каждый родитель. Отсюда и проблема, считают специалисты. В частности, в работе «Что такое суицид и как с ним бороться?» ученый Сергей Зухба отмечает, что «нельзя смотреть на сына или дочь как на какую-то собственность». «Они ваши, но они больше принадлежат себе», – подчеркивает он. Известно, что одной из причин суицида или суицидального поведения является несчастная любовь, когда родители не одобряют выбор своего ребенка спутника или спутницы жизни. Причиной может быть и негативная информация или неприглядные компрометирующие фотографии или видеоролики, выложенные в соцсетях подростками.

«…Иногда и остаться жить – дело мужества»

Так как же все-таки уберечь от суицида? В вышеназванной работе Сергей Зухба пишет: «Можно давать сколько угодно советов, поучать, но нет рецептов на все случаи суицида. От суицида никто и ничего не может удержать, кроме как личной воли. При всем этом люди могут и должны помогать друг другу, постараться не создавать такие условия, чтобы человек решился на этот крайний поступок. Например, в наших условиях в какой-то степени положительную роль может сыграть «Телефон доверия»…Он, конечно, не самая главная панацея, которая спасает от всех бед, но он призван помогать людям в решении ряда их внутренних проблем, оказать положительное психологическое воздействие. Необходимо порвать связь с устаревшими традиционными стереотипами по этой проблеме и быть более откровенными. До сих пор абхазский менталитет мешает, не позволяет откровенно рассказывать о многих проблемах личного характера, в том числе о суицидном настроении…. По роду своих занятий (как собиратель памятников абхазского фольклора) за последние сорок с лишним лет мне часто приходилось встречаться и подолгу беседовать с людьми преклонного возраста. За редчайшим исключением, независимо от их социального, семейного и материального положения, они все были оптимистами и жизнелюбами. До конца своих дней ежедневно занимались созидательным трудом, и надежда на лучшую жизнь никогда их не покидала. И сегодня есть такие люди. На них и надо ориентироваться».

Когда-то римский поэт, писатель и философ Луций Анней Сенека (1 в.н.э.) сказал: «Мудрый и мужественный должен не убегать из жизни, а уходить», и еще: «Ведь иногда и остаться жить – дело мужества». Пусть это мужество жить не покинет никого из нас в минуты отчаяния, ведь как утверждал французский писатель и философ Альбер Камю, «самая лучшая радость – чувствовать себя живущим на этой грешной, но прекрасной земле».

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 120Выпуск: 3621Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ