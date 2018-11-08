НАУЧНЫЕ ФОРУМЫ ФОЛЬКЛОРИСТОВ СОСТОЯЛИСЬ В МОСКВЕ

Наука Абхазии

22–26 октября. На днях из Москвы из научной командировки вернулся президент Академии наук Абхазии, академик АНА, доктор филологических наук РАН Зураб Джотович Джапуа. Поездка была сугубо научной – З. Джапуа принимал участие как фольклорист в двух международных научных конференциях.

– Оба форума были приурочены к юбилеям выдающихся ученых, и на каждой конференции мне предстояло выступить с докладами перед коллегами – фольклористами очень высокого уровня. Это было одновременно и почетно и ответственно, – поделился З. Джапуа по возвращении в Абхазию.

Первая научная конференция – X Международные Мелетинские чтения, посвященные 100-летию Елеазара Моисеевича Мелетинского – была организована Институтом высших гуманитарных исследований имени Е.М. Мелетинского, входящего в состав РГГУ, и проходила с 22 по 24 октября на площадке этого авторитетного университета.

Второй научный сбор, состоявшийся в Институте мировой литературы им. А.М. Горького РАН, организованный совместно ИМЛИ, Государственным институтом искусствознания и филологическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова был также посвящен юбилейной дате – 125-летию выдающегося ученого фольклориста-теоретика и этнографа Петра Григорьевича Богатырева. Конференция называлась «Петр Григорьевич Богатырев и его время».

Невольно напрашивается лирическое отступление о непредсказуемости встреч во времени. Оба ученых – люди уже ушедших поколений. А их научное наследие настолько актуально, что и сегодня собирает для обсуждения коллег со всего мира.

Неудивительно, что и сам Зураб Джапуа и его учителя, а теперь уже и ученики-аспиранты воспринимают работы Е.М. Мелетинского и П.Г. Богатырева как свежее современное слово. Наверное, это от того, что сама тема их исследований неисчерпаема, космически бесконечна и, по сути, не имеет «возраста» как такового.

Когда-то в 1956 году Елеазар Мелетинский выступал с докладом «Место нартских сказаний в истории эпоса» на I Совещании (так тогда назывался формат конференции), посвященном нартскому эпосу народов Кавказа, в городе Орджоникидзе (ныне Владикавказ). По итогам конференции ученый написал статью об этом событии. А в 1963 году Е. Мелетинский выступает уже в Абхазии, на Всесоюзной Сухумской конференции по нартскому эпосу, и на этот раз его доклад был посвящен генезису нартского эпоса.

Зураб Джапуа говорит, что прозорливые научные выводы Е.М. Мелетинского не раз подтверждали его собственные версии, нащупанные в процессе научных разысканий, и он нередко ссылается на работы своего выдающегося предшественника.

– Мне было интересно выступить с докладом на таком важном научном форуме, – рассказал З.Д. Джапуа. – Елеазар Мелетинский – фольклорист мирового значения, внесший колоссальный неоценимый вклад в кавказоведение. По сути, он является одним из зачинателей теоретического кавказского эпосоведения, глубинного, серьезного подхода к изучению эпических традиций народов Кавказа и прежде всего нартского эпоса. Ни один из эпосоведов не может сравниться с Елеазаром Моисеевичем Мелетинским по глубине и масштабам сравнительного анализа изученного материала – именно нартского эпоса. И когда мы говорим о новаторских идеях, о новых подходах в этой области знаний, то многое связано с именем Мелетинского. Он с глубоким обоснованием преподносит мысль, что абхазо-адыгская и – более всего – абхазская версия нартского эпоса – самая древняя.

Как раз этому аспекту и был посвящен доклад Зураба Джапуа «Вклад Е.М. Мелетинского в кавказское эпосоведение».

Как подчеркнул ученый, по вопросам, которые адресовали ему коллеги, он почувствовал, что услышан. Поблагодарил Зураба Джапуа, что он нашел время для участия в конференции и представил интересное выступление, и организатор форума – ученик Е.М. Мелетинского Сергей Юрьевич Неклюдов, снискавший в современном научном мире репутацию фольклориста № 1.

Зураб Джапуа заметил, что с большим вниманием и удовольствием слушал научные доклады (и это продолжалось три дня!), настолько они были блистательны, интересны и касались всего спектра проблем, которыми занимался Мелетинский. Это и древняя литература, и литературы вообще и, естественно, фольклор, мифология и эпос. Е.М. Мелетинский оставил работы и по грузинскому эпосу Амирани, и эпосу армян. Особенно ценным для кавказоведов является вывод ученого, что по итогам его исследований кавказские эпосы и прежде всего нартский относятся к самым древним формам эпического творчества в мире.

***

Международная научная конференция «Петр Григорьевич Богатырев и его время» открылась 25 октября на площадке ИМЛИ РАН. По уровню организации, представительному составу участников, среди которых были академики РАН, значимости и глубине представленных докладов этот форум не уступал только что завершившимся Мелетинским чтениям. Приветствовал участников конференции научный руководитель ИМЛИ академик РАН Александр Борисович Куделин.

Вел конференцию и выступил с основным докладом член-корреспондент Российской академии наук, доктор филологических наук, кандидат исторических наук, славяновед, фольклорист, этнограф, антрополог Андрей Львович Топорков. Кстати, не так давно читавший лекции нашим абхазским аспирантам. Он рассказал о значении трудов фольклориста-теоретика и этнографа Петра Григорьевича Богатырева, самый плодотворный период научной и творческой деятельности которого пришелся на первую половину XX столетия. Труды ученого по теории фольклористики и этнографии и в наше время чрезвычайно востребованы и актуальны.

Современным молодым людям непросто представить себе, как во времена, когда еще не было интернета, были важны созвучия в научных выводах и гипотезах. Подчас несколько ученых приходили к одним и тем же теориям одновременно.

Зураб Джапуа, которому было предоставлено слово для доклада сразу после доклада А.Л. Топоркова, предложил участникам конференции тему, связанную с работами известного кавказоведа Григория Чурсина «Абхазская традиционная культура в разысканиях Г.Ф. Чурсина (первая половина ХХ века)». Перу Григория Чурсина – современника Петра Богатырева – принадлежит вышедшая в 1957 году (уже после смерти ученого) книга «Материалы по этнографии Абхазии».

– Эта тема мне близка и хорошо мной изучена, поскольку как раз сейчас мы с Наалой Барцыц и Симой Тарба готовим книгу «Материалы по этнографии Абхазии» к переизданию, – подчеркнул Зураб Джапуа. – Судя по всему, я удачно выбрал тему: мне задавали много вопросов. Да и сам я возвратился домой с новыми идеями. Вдохновили доклады коллег. Подобные встречи и обмен научной информацией благотворно сказывается на работе и служит стимулом для ее продолжения.

Юлия СОЛОВЬЕВА22–26 октября. На днях из Москвы из научной командировки вернулся президент Академии наук Абхазии, академик АНА, доктор филологических наук РАН Зураб Джотович Джапуа. Поездка была сугубо научной – З. Джапуа принимал участие как фольклорист в двух международных научных конференциях.

– Оба форума были приурочены к юбилеям выдающихся ученых, и на каждой конференции мне предстояло выступить с докладами перед коллегами – фольклористами очень высокого уровня. Это было одновременно и почетно и ответственно, – поделился З. Джапуа по возвращении в Абхазию.

Первая научная конференция – X Международные Мелетинские чтения, посвященные 100-летию Елеазара Моисеевича Мелетинского – была организована Институтом высших гуманитарных исследований имени Е.М. Мелетинского, входящего в состав РГГУ, и проходила с 22 по 24 октября на площадке этого авторитетного университета.

Второй научный сбор, состоявшийся в Институте мировой литературы им. А.М. Горького РАН, организованный совместно ИМЛИ, Государственным институтом искусствознания и филологическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова был также посвящен юбилейной дате – 125-летию выдающегося ученого фольклориста-теоретика и этнографа Петра Григорьевича Богатырева. Конференция называлась «Петр Григорьевич Богатырев и его время».

Невольно напрашивается лирическое отступление о непредсказуемости встреч во времени. Оба ученых – люди уже ушедших поколений. А их научное наследие настолько актуально, что и сегодня собирает для обсуждения коллег со всего мира.

Неудивительно, что и сам Зураб Джапуа и его учителя, а теперь уже и ученики-аспиранты воспринимают работы Е.М. Мелетинского и П.Г. Богатырева как свежее современное слово. Наверное, это от того, что сама тема их исследований неисчерпаема, космически бесконечна и, по сути, не имеет «возраста» как такового.

Когда-то в 1956 году Елеазар Мелетинский выступал с докладом «Место нартских сказаний в истории эпоса» на I Совещании (так тогда назывался формат конференции), посвященном нартскому эпосу народов Кавказа, в городе Орджоникидзе (ныне Владикавказ). По итогам конференции ученый написал статью об этом событии. А в 1963 году Е. Мелетинский выступает уже в Абхазии, на Всесоюзной Сухумской конференции по нартскому эпосу, и на этот раз его доклад был посвящен генезису нартского эпоса.

Зураб Джапуа говорит, что прозорливые научные выводы Е.М. Мелетинского не раз подтверждали его собственные версии, нащупанные в процессе научных разысканий, и он нередко ссылается на работы своего выдающегося предшественника.

– Мне было интересно выступить с докладом на таком важном научном форуме, – рассказал З.Д. Джапуа. – Елеазар Мелетинский – фольклорист мирового значения, внесший колоссальный неоценимый вклад в кавказоведение. По сути, он является одним из зачинателей теоретического кавказского эпосоведения, глубинного, серьезного подхода к изучению эпических традиций народов Кавказа и прежде всего нартского эпоса. Ни один из эпосоведов не может сравниться с Елеазаром Моисеевичем Мелетинским по глубине и масштабам сравнительного анализа изученного материала – именно нартского эпоса. И когда мы говорим о новаторских идеях, о новых подходах в этой области знаний, то многое связано с именем Мелетинского. Он с глубоким обоснованием преподносит мысль, что абхазо-адыгская и – более всего – абхазская версия нартского эпоса – самая древняя.

Как раз этому аспекту и был посвящен доклад Зураба Джапуа «Вклад Е.М. Мелетинского в кавказское эпосоведение».

Как подчеркнул ученый, по вопросам, которые адресовали ему коллеги, он почувствовал, что услышан. Поблагодарил Зураба Джапуа, что он нашел время для участия в конференции и представил интересное выступление, и организатор форума – ученик Е.М. Мелетинского Сергей Юрьевич Неклюдов, снискавший в современном научном мире репутацию фольклориста № 1.

Зураб Джапуа заметил, что с большим вниманием и удовольствием слушал научные доклады (и это продолжалось три дня!), настолько они были блистательны, интересны и касались всего спектра проблем, которыми занимался Мелетинский. Это и древняя литература, и литературы вообще и, естественно, фольклор, мифология и эпос. Е.М. Мелетинский оставил работы и по грузинскому эпосу Амирани, и эпосу армян. Особенно ценным для кавказоведов является вывод ученого, что по итогам его исследований кавказские эпосы и прежде всего нартский относятся к самым древним формам эпического творчества в мире.

***

Международная научная конференция «Петр Григорьевич Богатырев и его время» открылась 25 октября на площадке ИМЛИ РАН. По уровню организации, представительному составу участников, среди которых были академики РАН, значимости и глубине представленных докладов этот форум не уступал только что завершившимся Мелетинским чтениям. Приветствовал участников конференции научный руководитель ИМЛИ академик РАН Александр Борисович Куделин.

Вел конференцию и выступил с основным докладом член-корреспондент Российской академии наук, доктор филологических наук, кандидат исторических наук, славяновед, фольклорист, этнограф, антрополог Андрей Львович Топорков. Кстати, не так давно читавший лекции нашим абхазским аспирантам. Он рассказал о значении трудов фольклориста-теоретика и этнографа Петра Григорьевича Богатырева, самый плодотворный период научной и творческой деятельности которого пришелся на первую половину XX столетия. Труды ученого по теории фольклористики и этнографии и в наше время чрезвычайно востребованы и актуальны.

Современным молодым людям непросто представить себе, как во времена, когда еще не было интернета, были важны созвучия в научных выводах и гипотезах. Подчас несколько ученых приходили к одним и тем же теориям одновременно.

Зураб Джапуа, которому было предоставлено слово для доклада сразу после доклада А.Л. Топоркова, предложил участникам конференции тему, связанную с работами известного кавказоведа Григория Чурсина «Абхазская традиционная культура в разысканиях Г.Ф. Чурсина (первая половина ХХ века)». Перу Григория Чурсина – современника Петра Богатырева – принадлежит вышедшая в 1957 году (уже после смерти ученого) книга «Материалы по этнографии Абхазии».

– Эта тема мне близка и хорошо мной изучена, поскольку как раз сейчас мы с Наалой Барцыц и Симой Тарба готовим книгу «Материалы по этнографии Абхазии» к переизданию, – подчеркнул Зураб Джапуа. – Судя по всему, я удачно выбрал тему: мне задавали много вопросов. Да и сам я возвратился домой с новыми идеями. Вдохновили доклады коллег. Подобные встречи и обмен научной информацией благотворно сказывается на работе и служит стимулом для ее продолжения.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 120Выпуск: 3621Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА