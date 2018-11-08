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ВОПРОС – ОТВЕТ
ПОЧЕМУ СУХОФРУКТЫ КАЛОРИЙНЕЕ СВЕЖИХ ПЛОДОВ?
Из-за отсутствия воды
Калорийность – это число калорий, образующихся при усвоении определенного количества (обычно 100 г) продукта. Фрукты при сушке теряют до 80% первоначальной массы. Но испаряющаяся из них вода обладает нулевой калорийностью. Получается, что в 100 г сухофруктов содержится столько же калорий, сколько в 500 г свежих плодов, из которых они были изготовлены, то есть сухофрукты калорийнее впятеро.
Калорийность – это число калорий, образующихся при усвоении определенного количества (обычно 100 г) продукта. Фрукты при сушке теряют до 80% первоначальной массы. Но испаряющаяся из них вода обладает нулевой калорийностью. Получается, что в 100 г сухофруктов содержится столько же калорий, сколько в 500 г свежих плодов, из которых они были изготовлены, то есть сухофрукты калорийнее впятеро.
ПРАВДА ЛИ, ЧТО МОРКОВНЫЙ СОК ПОЛЕЗЕН, ТОЛЬКО ЕСЛИ РАЗВЕСТИ ЕГО СЛИВКАМИ?
Нет
Добавление сливок к тертой моркови или морковному соку с мякотью улучшает выделение из них витамина А (каротина), так как он растворим в жирах и нерастворим в воде. Некогда считалось, что это делает витамин доступнее для усвоения. Но сейчас известно, что каротин, оставшийся в тканях моркови, тоже усваивается почти полностью. А добавление сливок к соку без мякоти вообще не влияет на доступность каротина.
Добавление сливок к тертой моркови или морковному соку с мякотью улучшает выделение из них витамина А (каротина), так как он растворим в жирах и нерастворим в воде. Некогда считалось, что это делает витамин доступнее для усвоения. Но сейчас известно, что каротин, оставшийся в тканях моркови, тоже усваивается почти полностью. А добавление сливок к соку без мякоти вообще не влияет на доступность каротина.
Номер: 120
Выпуск: 3621
Рубрика: общество
Автор: Из российской прессы