5 ПРИЧИН НЕ ЭКОНОМИТЬ НА ЗДОРОВЬЕ

Даже во время кризиса не стоит махать на себя рукой – отказываться от необходимых лекарств, посещения врачей и правильного питания. Иначе экономия выйдет боком:

1. Станете чаще болеть. Как результат – из-за постоянных больничных получите меньшую зарплату.

2. Заработаете осложнения. Например, когда выходили на работу больным или игнорировали советы докторов.

3. Не ощутите радости от денег. Их все равно придется потратить на лечение новых болячек.

4. Потеряете последние силы и хорошее настроение. А все потому, что будете плохо себя чувствовать и находиться в изможденном состоянии.

5. Снизится объем производства на предприятии и в стране. Об этом предупреждают экономисты. Ведь количество трудовых сил уменьшится. А в период кризиса, наоборот, нужны здоровые работники, чтобы выполнять план и даже его увеличивать.

Номер: 120Выпуск: 3621Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы