БРАТСТВО КОЛЬЦА

ПЕРВЫЕ ДОРОГИ ПОЯВИЛИСЬ В ЧЕТВЕРТОМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ ДО НАШЕЙ ЭРЫ И БЫЛИ ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАРОДА, ПОСТРОИВШЕГО ИХ. С ТЕХ ПОР МАЛО ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ.

500000 и более автомобилей в день – пропускная способность канадской магистрали «Онтарио 401». Это одно из самых оживленных шоссе в мире.

В Онтарио живет 38% населения страны.

48000 километров трассы составляет самое длинное в мире шоссе – Панамериканское. Правда, это скорее сеть автодорог на двух континентах. Официально она начинается в мексиканском Нуэво-Ларедо, но по факту – в Прадхо-Бей на Аляске. Заканчивается – в аргентинском городке Ушуайя.

24,5 километра — протяженность Лер-дальского тоннеля в Норвегии. Это самый длинный автомобильный тоннель в мире. Чтобы автомобилисты не ослабляли внимания, прямые участки чередуются с поворотами и меняется цвет освещения. Государственной казне эта дорога обошлась в миллиард норвежских крон (около 113 миллионов долларов).

24,5 километра — протяженность Лер-дальского тоннеля в Норвегии. Это самый длинный автомобильный тоннель в мире. Чтобы автомобилисты не ослабляли внимания, прямые участки чередуются с поворотами и меняется цвет освещения. Государственной казне эта дорога обошлась в миллиард норвежских крон (около 113 миллионов долларов).

4000 молотков и 12 тонн стальных долот понадобилось жителям китайской деревни Голян, чтобы вручную прорубить в скале тоннель в 1200 метров. Высота его – около пяти метров, а ширина – примерно четыре.

1600 километров трассы Мак-Мердо – Южный полюс созданы изо льда и снега. Это самая южная дорога в мире. Она построена для доставки научного оборудования и грузов на антарктические станции.

3,5 метра – ширина некоторых участков одной из самых узких дорог мира, Fairy Meadows в Пакистане. Это грунтовка протяженностью 16,2 км.

Номер: 120Выпуск: 3621Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы