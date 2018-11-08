ПОЧЕМУ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ ОТ НЕРВОВ

Врачи предупреждают: нужно меньше нервничать. Но многие этот совет не воспринимают всерьез. А зря! Медики уверены: все болезни от нервов.

Главная опасность, когда мы нервничаем:

1. Стресс подрывает иммунитет. И дело вот в чем. Нервная ткань и клетки иммунной системы питаются одним и тем же веществом – глюкозой. А при сильном напряжении (нервном или физическом) глюкозные запасы быстро сгорают. В итоге иммунная и нервная системы начинают бороться за каждую частичку глюкозы. И в этой борьбе первой сдается «иммунка». Она может противостоять только заразе извне. И то с трудом. На защиту от внутренних врагов сил не остается. И это очень плохо. Ведь в организме постоянно образуются раковые клетки, почти у каждого дремлют вирусы герпеса, бактерии, вызывающие воспаления. Пока иммунная система сильна, она не дает проснуться «заразе». Но как только нервная ткань при стрессе отбирает глюкозу – защита слабеет. И в атаку идут вирусы, инфекции и бактерии. Вылезают неприятные болячки, может даже развиться онкология.

2. Повышается уровень сахара в крови. Такая «побочка» возникает потому, что во время стресса в организме вырабатывается гормон кортизол. Чем дольше нервное напряжение, тем больше гормона. Из-за его избытка подскакивает сахар в крови. Если будете постоянно нервничать, можете заработать сахарный диабет, ожирение и атеросклероз. При этих недугах высок риск, что сосуды забьются жировыми бляшками. А это угроза инфаркта и инсульта.

3. Зашкаливает давление. Виной всему тот же гормон стресса – кортизол. Он задерживает соль в организме. А это приводит к увеличению артериального давления. Есть риск гипертонического криза. При таком состоянии давление поднимается очень резко. Сосуды могут не выдержать и лопнуть. Если это произойдет в сердце – случится инфаркт, в мозге – инсульт.

Как жить?

Избавиться от стресса невозможно. Поэтому учитесь жить с верой в лучшее. А еще:

• Общайтесь с теми, кто настроен оптимистично. Они подпитают вас энергией и хорошим настроением.

• Посмотрите добрый фильм после тяжелого дня. Или послушайте спокойную музыку. Так вы расслабитесь и сможете легче перенести стресс.

Номер: 120Выпуск: 3621Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы