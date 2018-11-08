ХОГБЕЦОЦО

Раз в году в ГАНЕ танцуют задом наперед. Эти движения вплетают в традиционный танец АГБАЗА.

Танцем люди анло-эве, живущие в области Вольта, празднуют свой побег от жестокого короля. По легенде, король велел обнести город высокой стеной из глины, в которую были замешены острые шипы и черепки битой посуды. Но день за днем женщины во время стирки выплескивали воду на стену в одно и то же место. Наконец, когда глина размокла, в стене смогли прорубить проход, и люди покинули царство. Чтобы запутать преследователей, все шли спиной вперед. Обретя новый дом, беглецы в память об исходе устроили праздник Хогбецоцо.

Во время Хогбецоцо проводят очищающие душу и тело ритуалы, а король разрешает все споры, возникшие за год. Кульминация праздника – дурбар, великое шествие вождей.

Танцем люди анло-эве, живущие в области Вольта, празднуют свой побег от жестокого короля. По легенде, король велел обнести город высокой стеной из глины, в которую были замешены острые шипы и черепки битой посуды. Но день за днем женщины во время стирки выплескивали воду на стену в одно и то же место. Наконец, когда глина размокла, в стене смогли прорубить проход, и люди покинули царство. Чтобы запутать преследователей, все шли спиной вперед. Обретя новый дом, беглецы в память об исходе устроили праздник Хогбецоцо.

Во время Хогбецоцо проводят очищающие душу и тело ритуалы, а король разрешает все споры, возникшие за год. Кульминация праздника – дурбар, великое шествие вождей.

Номер: 120Выпуск: 3621Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы