ВОПРОС – ОТВЕТ

ПРАВДА ЛИ, ЧТО БРИЛЛИАНТ НЕВИДИМ В ЧИСТОЙ ВОДЕ?

Неправда

Говорят, будто подлинность бриллианта можно проверить, поместив его в воду, где он станет невидим в отличие от подделок. Это не так. Прозрачный кристалл виден за счет того, что свет преломляется и отражается на его гранях. Бриллиант тем заметнее, чем сильнее его коэффициент преломления отличается от аналогичного показателя окружающей среды. Показатель преломления у воздуха – около 1, а у воды – 1,3. Поэтому алмаз с коэффициентом преломления 2,4 виден в воде несколько хуже, чем на воздухе. Материалы для имитации бриллиантов еще менее заметны в воде, поскольку показатель преломления у них еще меньше: у фианита, например, – 2,2, у стекла – около 1,5.

ПОЧЕМУ НОВОРОЖДЕННЫЕ ПЛАЧУТ?

От испуга

Роды – резкая перемена в жизни плода. Сначала его с силой проталкивают по узким и сильно искривленным родовым путям, затем он оказывается в непривычной среде, более холодной, чем организм матери. На младенца обрушивается лавина ощущений – зрительных, слуховых, тактильных, обонятельных; он чувствует собственный вес и должен начать самостоятельно дышать. Все это вызывает у ребенка испуг и эмоциональный стресс. Он выражает их единственным доступным ему способом.

Номер: 120Выпуск: 3621Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы