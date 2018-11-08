Золотое руно инков

Потомки инков отправляются на бескровную охоту – чаку. Так в Андах называют отлов викуний. Прежде чем начать стрижку пойманных викуний, проводят древний ритуал тинкачу – возносят благодарность богам. Затем уши самца и самки надрезают и кровь смешивают. Это символизирует бракосочетание животных и, по верованиям инков, гарантирует размножение всего поголовья. Шерсть викуний самая дорогая в мире. Одна унция (около 30 граммов) стоит в пять раз дороже весового эквивалента серебра, а цена метра полотна может доходить до 3000 долларов. С одной викуньи можно состричь не более 250 граммов шерсти раз в два года. Отлов и стрижка животных контролируются Национальным обществом викуньи Перу.

ФАКТ! Одежду из шерсти викуньи у инков шили девственницы, жившие в Доме Солнца.

Номер: 120Выпуск: 3621Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы