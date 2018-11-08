ЧТО ТАКОЕ МИШЛЕНОВСКИЕ РЕСТОРАНЫ И В КАКИЕ ИЗ НИХ СТОИТ ПОПАСТЬ?

Когда-то французская компания по производству шин не имела и малейшего отношения к путеводителям по ресторанам мира. Но братья-основатели оказались отличными маркетологами и придумали выпускать свой собственный гид для путешественников. Теперь звездными оценками могут похвастаться все самые популярные города мира – Париж, Токио, Рим, Прага. Мишленовские рестораны, о которых пишут в легендарном путеводителе, становятся центрами кулинарного искусства, куда нельзя попасть без предварительной записи. В чем секрет успеха звездочек Мишлен и куда стоит сходить, согласно их оценке? Как оцениваются мишленовские рестораны? Вот уже сто лет кулинарные эксперты путешествуют по всему миру в поиске новых мест, заслуживающих внимания. По правилам компании, они должны быть абсолютно беспристрастны. О визите эксперта в ресторанах не знают, и о получении или утрате звездочек можно услышать только после проверки. Всего оценки три. Одной звездочкой отмечают хорошие в своей категории рестораны с определенным типом кухни. Двух звездочек удостаивается место, которое обязательно стоит посетить, если во время путешествия представится возможность. Наконец, три звездочки, вершина кулинарного Олимпа, – место, которое отличает авторская кухня с высочайшим уровнем мастерства шефа. Попасть в такое заведение крайне сложно, но попробовать обязательно надо. Мишленовские рестораны, отмеченные максимальной оценкой, довольно редки и крайне престижны. Стоит учесть, что оценка постоянно перепроверяется, и статус звездного заведения можно легко потерять. Так что трехзвездочный ресторан всегда обязан держаться на высочайшем уровне.

РЕСТОРАНЫ МИШЛЕН: ПЯТЬ ЛУЧШИХ ЗАВЕДЕНИЙ МИРА

Рестораны со звёздами Мишлен можно пересчитать по пальцам. Ведь получить даже одну из трёх – великая честь и огромный труд. Критики Мишлен посещают заведения тайком и оценивают буквально каждую мелочь. Это не только качество кухни, но и уровень сервиса, обстановку, комфорт и даже атмосферу, царящую в самом заведении.

КУДА СТОИТ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОПАСТЬ?

Оказавшись в Дании, постарайтесь забронировать столик в Noma. Это заведение два года подряд находится на первом месте среди ресторанов мира. Здесь работает знаменитый шеф Рене Редзепи. Ресторан расположен в старинном здании, прежде использовавшемся как склад. Он прославился своей причудливой и разнообразной кухней. Попробовать стоит кремовый суп с маслинами и датскую говядину. Впрочем, на высоте любое блюдо. Здесь используются только экологически чистые продукты, а меню меняется ежемесячно. Перечисляя мишленовские рестораны в Италии, обязательно стоит упомянуть Le Calandre. Легендарный повар этого заведения заслужил высочайших оценок уже в 28 лет. Высококачественные продукты преображаются с помощью оригинальных технологий молекулярной кухни. Текстура привычных блюд видоизменяется и удивляет новыми вкусами. Одним словом, побывать у шефа Массимилиано обязательно стоит. В Австрии отправиться следует в венский Steirereck. Фешенебельное заведение оценено не только французскими, но и немецкими специалистами. Ни одно другое место в столице не способно похвастаться таким же количеством наград. Вам предложат как традиционные, так и современные блюда, а к ним отличную винную карту.

NIHONRYORI RYUGIN (ЯПОНИЯ, ТОКИО)

Расположенное в одном из наиболее оживлённых и дорогих районов столицы Страны Восходящего Солнца, это заведение, как и все рестораны Мишлен, привлекает к себе тысячи гостей со всего мира.

Красочный интерьер зачаровывает каждого, кто переступает порог Nihonryori RyuGin.

Настоящей жемчужиной заведения считается коллекция эксклюзивных тарелок ручной работы с изображением драконов.

Шеф-повар Сейджи Ямамото обладает невероятным талантом сочетать в своих блюдах лучшие классические традиции и безумные эксперименты. К примеру, хотели бы вы попробовать дикую утку на гриле с ароматом соломы?

Номер: 120Выпуск: 3621Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы