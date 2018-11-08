КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ЧТО ВАЖНО – ПРИУЧИТЬ ИЛИ НАУЧИТЬСЯ?

Когда ходишь по улицам Сухума, на многих уличных покрытиях, особенно на перекрестках, видны следы жженой резины. Все они фигурные. Такие «художественные произведения» оставляют водители, которые не любят свой город или не воспринимают ее столицей. В основном эти неприглядные «картины» оставляет молодежь… ночью. Как правило, с полуночи до четырех утра. В полнейшей ночной тишине прекрасно слышно, как водители-нарушители гоняют по улицам и площадям. Больше всего достается нашим главным городским трассам – улицам Н.Лакоба и В.Ардзинба.

Особенным шиком считается проявить скоростную шумливость, пролетая у перекрестка МВД РА. Эти забавы давно стали традицией ночного Сухума и поводом для постоянного недовольства нормальных жителей. Неужели на эти факты можно не обращать внимания?

Утвердительно можно ответить, что обращают и применяют меры воздействия в рамках закона. Кто бы что ни говорил, ГАИ республики и Сухума работают хорошо. Иначе фактов ДТП, безобразия на авто было бы в разы больше. Почему сотрудники МВД РА не могут работать на «отлично»? А мы сами им не позволяем.

– Когда они останавливают транспорт для проверки (а это обычная работа сотрудников по долгу их службы), мы сразу выражаем недовольство. Причем порядочный гражданин воспринимает это спокойно, и даже положительно. Надо так надо, говорили они. Мы же все хотим спокойствия и порядка. Другая же категория вдруг поднявшихся по карьерной лестнице госчиновников, неожиданно разбогатевших бизнесменов-кредиторов, в свое время написавших на госимуществе «занято», расплодившихся блатных, стремил и людей, не принимающих моральные и государственные правила, начинают вести себя вызывающе. Здесь, на своей земле, в нашем общем доме. Там, за Псоу, представители этой категории будут удивительно примерными гражданами, которые, естественно, понимают все разметки, знаки, светофоры и правила парковки.

– Причина здесь одна. Там на работников МВД «не наедешь», и хамство свое спрячешь подальше, а иначе за все придется платить штраф, или еще хуже, можешь получить срок. А заступиться будет некому.

У себя дома – дело другое. Полно знакомых, родственников, друзей, которые «отмажут» от всех бед. Еще лучше, когда есть группы «твоих единомышленников», которые, если надо, готовы перекрыть улицы, снести милицию, МВД, любую администрацию.

Когда два министра нашего силового ведомства взялись жестко наводить порядок на дорогах и улицах, это забеспокоило тех, кто понял, что лавочка «вызволения» нерадивых водителей может закрыться. Выдумали политизированную причину, и министров освободили от занимаемых должностей. Это был негласный клич: «Все, теперь полная воля!» для тех, которые не любят слово Закон.

Госчиновники, которые принимали решение об освобождении министров и сквозь пальцы смотревшие на штурм МВД (ведь никто не понес никакого наказания, даже порицания не получил), косвенно этот клич поддержали и сделали нашу жизнь в дальнейшем незащищенной. Опрос показал, что так думает подавляющее число населения республики.

– Немаловажный факт: остаются нормой просьбы родных о невозбуждении дела против нарушившего законы (на дороге, в быту), и «ходатайства» об этом у работников силовых структур, депутатов, госчиновников, чтобы они способствовали освобождению «их человека». А по сути, к примеру явного педофила, или гражданина, распространяющего наркотики, сбившего (убившего), когда он вел машину в нетрезвом виде, обокравшего своего соседа, гостя республики. Республика маленькая. Еще вчера мы обсуждали очередной безобразный факт и пребывали в ожидании справедливого наказания виновных. Наутро узнаем, что, как всегда, сработал тянущий нас вниз фактор – «своих не сдаем».

Стоит ли удивляться тому, что мы перестали замечать, что сами порождаем круговую поруку и вседозволенность. Какой-то небольшой процент небольших групп пытается приучить нас плевать на установленные жизнью национальные традиции, нормы морали и поведения, а заодно на свободу и независимость своего государства и существующие в нем законы.

– Вопросы, на которые мы знаем ответы: «Когда работники силовых структур, того же ГАИ, выполняя свои обязанности, видят, что задержанный ими виновный гражданин на следующий день разгуливает на свободе и продолжает по-хамски водить машину. Будет ли гаишник также в дальнейшем исправно относиться к своим обязанностям? Тем более что ненормированная работа оплачивается мизерной зарплатой.

– Будут ли кого задерживать, останавливать в дальнейшем, если сотрудника МВД могут оскорбить или избить и никто из нападавших не понесет за это наказания? И для этого постарались сами отдельные госчиновники, депутаты, «большие» родители.

Ночных гонщиков и «художников» на машинах также никто привлекать не будет. Встанет та же родня и «докажет», что это простое развлечение и особого ничего не случилось.

Когда-то в царской России, в начале ХХ века, дела с соблюдением закона тоже не складывались. Много спорили, что делать и как быть. Один из министров предложил соответствующим государственным структурам: «Ну, рассердитесь, наконец-то».

Наше неумение «сердиться» на нарушителей законов в определенные моменты, наших госструктур, институтов власти улавливается в обществе как слабость. А она, подпитанная фактами, слухами, сложной жизнью, начинает действовать на широкие массы людей не лучшим образом. А кто и как из них будет воспринимать происходящее, думать, делать выводы, менять ли сознание – узнать практически не возможно.

Юрий КУРАСКУА

P.S. Для улучшения ситуации на дорогах и улицах нашей республики, снижения количества ДТП, фактов коррупции, необходимо (это мировой опыт), законодательно разрешить работникам ГАИ получать надбавки 60-70% к своей зарплате от взимания штрафов. Это укрепит их ряды. Перестанут брать… так как будут дорожить своей работой. Получая достаточную зарплату, не затрагивая госбюджет, они наоборот, путем штрафов будут его пополнять.

Вряд ли нерадивые водители смогут при нарушениях откупиться, да и платить постоянно штрафы им тоже не захочется.

Номер: 120Выпуск: 3621Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА