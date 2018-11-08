ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие друзья! От имени Союза журналистов России я поздравляю коллег, телевизионщиков Абхазии с замечательным праздником – 40-летним юбилеем Абхазского телевидения!

Мне очень приятно, что на крупнейший в мире форум журналистики «Вся Россия» в Сочи приезжали Президент Абхазии и глава Союза журналистов Абхазии. У нас сейчас завязываются очень хорошие, дружеские взаимоотношения с руководством Союза журналистов Абхазии, с Русланом Хашиг, которого я знаю много лет по совместной работе на российском телевидении.

Сейчас я нахожусь в Афинах, где в эти дни проходит конгресс «Диалог журналистских союзов средиземноморско-черноморского региона», на котором обсуждается вопрос создания Черноморской Ассоциации журналистских Союзов, через которую, в том числе, мы намерены продвигать Союз журналистов Абхазии в международные журналистские структуры.

Поздравляю вас, коллеги, от всей души с юбилеем национального телевидения! Творческих успехов вам и радости в жизни!

Владимир СОЛОВЬЕВ, председатель Союза журналистов России

Номер: 120Выпуск: 3621Рубрика: политикаАвтор: Владимир СОЛОВЬЕВ, председатель Союза журналистов России